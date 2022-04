Tankbeurt wordt koude douche: chauffeur ziet 844 euro weglopen

Een bestuurder van een bestelbus heeft zichzelf en een Esso-pompstation vrijdagavond bij het tanken in Gassel een hoop werk bezorgd. Ook is het een dure tankbeurt geworden. Tijdens het volgooien van zijn voertuig schoot de slang los en is er ongeveer 700 liter weggespoten. Volgens een 112-correspondent heeft dat de man 844 euro gekost.

Hij had zijn tank vol willen gooien met AdBlue. Dit is een vloeistof die wordt gebruikt om de hoeveelheid luchtvervuiling die door een dieselmotor wordt veroorzaakt te verminderen, om dus schoner te rijden.

Niet gewond, wel kletsnat

Terwijl de slang alle kanten opsprong, werden het gehele tankstation én de man kletsnat. De brandweer werd rond zes uur ingeschakeld om de pomp en de directe omgeving schoon te spuiten. Op eigen verzoek kreeg de chauffeur een (koude) douche. Hij had hierbij alleen zijn onderbroek nog aan. De man raakte overigens niet gewond bij zijn mislukte tankbeurt, personeel van een gealarmeerde ambulance kon weinig voor hem betekenen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het spul niet brandbaar of giftig en kan het met water worden afgespoeld. En dat is dus ook gebeurd.

Het is niet bekend hoe het voorval kon gebeuren. Mogelijk was de slang niet goed aangesloten of is er iets anders mis gegaan. Het is dus niet bekend of de bestuurder (dan wel zijn verzekering) voor alle kosten moet opdraaien. Het tankstation was onbereikbaar voor commentaar. De chauffeur kon de 112-correspondent evenmin wijzer maken: hij sprak alleen Arabisch. Hij heeft overigens van de brandweer een overall gekregen om zijn weg in droge kleren te kunnen vervolgen.