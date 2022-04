FC Eindhoven verstevigt derde plaats, tumultueuze wedstrijd in Den Bosch

FC Eindhoven heeft als enige van de vijf Brabantse clubs die vrijdagavond in actie kwamen voor de Keuken Kampioen Divisie, de volle buit gepakt. De ploeg won met 0-1 van Telstar. NAC Breda, Helmond Sport en TOP Oss gingen onderuit. Ook FC Den Bosch verloor, thuis met 1-2 van Volendam. Het duel werd een aantal keren door de Cuijkse scheidsrechter Yannick van der Laan stilgelegd. Er waren diverse opstootjes en onder anderen de Bossche trainer Jack de Gier kreeg tweemaal geel dus rood.

NAC Breda - FC Dordrecht 1-2

Naoufal Bannis mikte weer eens raak voor NAC. In de 38e minuut brak hij de ban in de thuiswedstrijd tegen het laag geklasseerde FC Dordrecht. Mathis Suray zorgde er in de 53e minuut voor dat het terecht gelijk werd: 1-1. In de ultieme slotfase kreeg NAC andermaal een tegenvaller te verwerken: Sergio Tremour bepaalde in de extra tijd de eindstand op 1-2.

Telstar - FC Eindhoven 0-1

Teleurstellend was het duel tussen Telstar en FC Eindhoven. Er werd lang niet gescoord in Velsen. Pas in de 82e minuut kon er gejuicht worden. Joey Sleegers benutte zijn zoveelste strafschop voor FC Eindhoven, dat hiermee de derde plaats verstevigt. Concurrent Roda JC, dat als nummer vier aan de 36e speelronde begon, verloor namelijk van FC Emmen. Randy Wolters (Telstar) kreeg rood voor het veroorzaken van de penalty. Hij deelde een kopstoot uit.

FC Den Bosch - Volendam 1-2

Volendam kwam wel erg goedkoop aan de leiding. De openingstreffer van Josh Flint (21.) was vooral te danken aan Wouter van der Steen. De doorgaans betrouwbare Bossche keeper ging bij een hoge bal gigantisch de fout in. Uiteraard pikte Robert Mühren ook een doelpunt mee, hij maakte na een half uur de 0-2. FC Den Bosch bleef echter vechten voor een verdiend punt en dat kwam in de 77e minuut heel dichtbij toen Sebastiaan van Bakel 1-2 binnentikte. Daarna gebeurde er van alles in De Vliert, wat even beschamend als boeiend was. Er werd met onder meer glazen en vuurwerk gegooid en op het veld waren er diverse opstootjes. Behalve De Gier kreeg ook Terrence Douglas (FC Den Bosch) rood.

Door de overwinning is Volendam, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, zeker van promotie naar de Eredivisie. Dertien jaar hebben de oranjehemden hierop moeten wachten. Tegelijk kwam er eigenlijk ook een eind aan het seizoen voor FC Den Bosch. De hoop om aan de nacompetitie mee te doen, ging door de thuisnederlaag in rook op. En trainer Jack de Gier kan bij wijze van spreken zelfs op vakantie. Hem wacht zo goed als zeker een schorsing van twee wedstrijden.

Helmond Sport - De Graafschap 0-4

Hekkensluiter Helmond Sport had weinig tot niks te zoeken in Doetinchem. Binnen het kwartier stond het al 0-1 door Jasper van Heertum, nadat twee andere treffers van De Graafschap waren afgekeurd. Nog voor de rust maakte Basar Önal er 0-2 van. Ook in de tweede helft scoorde De Graafschap tweemaal en beide keren was Camiel Neghli de gevierde man. Het betekende de vijfde nederlaag op rij voor Helmond Sport.

TOP Oss - Almere City FC 2-3

TOP Oss leek lang een dramatische avond tegemoet te gaan. Almere City FC, opgeleefd na de aanstelling van Alex Pastoor, was veel te sterk en liep uit naar 0-3. De doelpunten kwamen op naam van Danny Post (18.), Maarten Pouwels (39.) en Lance Duijvesteijn (56.) Laatstgenoemde benutte een strafschop. Toch werd het in de slotfase erg spannend, want Roshon van Eijma (81.) en Joshua Sanches (85.) wisten tegen te scoren. De gelijkmaker bleef echter uit.