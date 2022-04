Pol Llonch is weer echt terug bij Willem II: 'Geen tijd voor frustraties'

Nog vijf wedstrijden, dan is het seizoen voorbij. Willem II gaat de laatste fase in als hekkensluiter. Maar wel met aanvoerder Pol Llonch weer fit bij de selectie. De middenvelder is klaar om met de Tilburgse club vol te gaan voor een klein wonder, handhaving in de Eredivisie.

Fabian Eijkhout Geschreven door

In de wedstrijden tegen Feyenoord en Go Ahead Eagles kreeg Llonch in de slotfase wat minuten, nadat hij vijf wedstrijden niet in actie kwam. Voor de wedstrijd tegen Vitesse is hij terug. "Honderd procent. Het is het meest vervelende van voetbal, geblesseerd zijn. Zeker op dit soort momenten. Maar je moet het accepteren en hard werken om zo snel mogelijk terug te komen. Gelukkig ben ik dat nu.” Dat hij toe moest kijken terwijl zijn ploeggenoten het moeilijk hadden op het veld deed wel wat met Llonch. "Maar die periode is voorbij. Nu kan ik weer helpen op het veld, ik kijk er naar uit om weer te spelen." De Spanjaard straalt vertrouwen uit als hij praat over de komende duels, zorgen lijken er niet direct aanwezig. "Zorgen, dat is niet het goede woord. Natuurlijk zijn dit de belangrijkste weken van het seizoen, zeker door de situatie. Maar ik focus me echt op het moment. Ik heb grote, grote, grote motivatie om deze vijf laatste wedstrijden te spelen. We moeten ‘zorgen’ omzetten in motivatie en geloof. Dat is de enige manier. Er is geen tijd voor excuses, negatieve gevoelens of frustraties. De enige manier om ons doel te bereiken is door samen te blijven, positief te blijven en te geloven tot het laatste moment.”

"We hebben het zelf in eigen hand, zijn niet afhankelijk van andere ploegen."

Llonch begrijpt dat er zorgen zijn bij fans. Zeker nu Willem II in de slotfase van het seizoen laatste staat. Die ranglijst zegt de aanvoerder van de Tricolores weinig. "Ik wil niet denken aan de stand. We hebben het zelf in eigen hand. We zijn niet afhankelijk van andere ploegen, het hangt van ons af. Het kan nu niet slechter, we kunnen alleen omhoog kijken. We moeten nu zelf in de laatste vijf wedstrijden punten halen.” Llonch is eerlijk, hij weet dat die ranglijst belangrijk is en dat bijna iedereen er nu naar kijkt. “En dan zie je Willem II daar staan, dat is pijnlijk. Maar echt, onze focus ligt op de komende vijf duels. Als we onze punten pakken, komt het nog goed dit seizoen.”

"De laatste weken was er veel frustratie rondom de club, nu is het moment om dat te veranderen."