G-voetbalteam halfjaar lang gevolgd door camera's: 'Je gaat van ze houden'

Over een rode loper komen zaterdag de hoofrolspelers van Goalgetters de kantine van hun voetbalvereniging in Den Bosch binnen. De voetballers zijn een halfjaar lang gevolgd voor een documentaireserie. En het is er niet eentje over alleen voetbal, maar over de mensen achter het G-team. Alle spelers hebben namelijk een beperking en dat maakt de serie zo bijzonder.

Toen Yannick vier jaar oud was, heeft hij een ernstig ongeluk gehad. "Daardoor heb ik een lichtverstandelijke beperking gekregen. Daarom speel ik in het team", vertelt de 25-jarige voetballer. Hij doet niet mee aan de documentaire om bekend te worden. "Ik vind het leuk om aan Nederland het verschil te laten zien tussen het G-voetbal en het gewone voetbal. Zo bestaan veel regels, zoals buitenspel, bij ons niet en spelen we maar op een half veld. Ik wil het G-voetbal echt op de kaart zetten."

Programmamakers Anne-Marie van Oosteren en Jan Peels kregen het unieke kijkje in het elftal van TGG in Den Bosch. Hun zoon Yannick speelt zelf ook in het team en staat centraal in de eerste aflevering. "Ik vond het heel leuk om mezelf terug te zien", vertelt hij.

Zo denkt Job van Santvoort er ook over. "Het is heel belangrijk om te laten zien dat mensen met een beperking ook hun ding kunnen doen en het leuk kunnen hebben." Job heeft autisme en ADHD en daarom is spelen in een ‘normaal’ elftal voor hem geen optie. "Ik heb bij een regulier team gespeeld, maar dat ging veel te snel", vertelt de voetballer. "Het is zo gaaf dat ze ons gevolgd hebben, dit is echt een once in a lifetime kans."

Voetbal is de rode draad in de docu-serie, maar we krijgen ook een kijkje in het privéleven van acht spelers. "Je gaat echt van ze houden", zegt Anne-Marie met een glimlach. "De spelers in het G-team hebben het in het dagelijks leven harder te halen, ze moeten opboksen tegen de buitenwereld die net wat sneller gaat. In dit team zijn ze onder elkaar en blij om bij een team te horen. Het voetballen is voor hen het hoogtepunt van de week."

"Het is bij ons echt een uitje", zegt Yannick bevestigend. "Iedereen leeft ernaartoe om op zaterdag te voetballen. Ook de tegenstander is een vriend van ons." Dat wordt ook duidelijk in één van de afleveringen. Je ziet dat het voor de spelers echt gaat om vriendschap, plezier en respect naar elkaar. Als de tegenstander uit Waalwijk het even moeilijk heeft, gaan twee spelers van Den Bosch helpen. Ze trekken het shirt van de tegenstander aan en helpen ze aan een doelpunt. Dat typeert het G-voetbal.

Vanaf zaterdag 30 april is de documentaire Goalgetters negen weken lang te zien bij Omroep Brabant.