‘Brabantse Alpe d’Huzes’ haalt 708.100 euro op voor Kankerbestrijding

Zo’n 1.300 mountainbikers en 125 wandelaars hebben dit weekend 708.100 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding met hun deelname aan de Vrijthof-Vrijthof Challenge. Op de Vrijthof in Hilvarenbeek is het geldbedrag zaterdagavond bekendgemaakt. En dit bedrag is nog niet het definitieve eindbedrag, want de baropbrengst en sponsorbijdragen zijn nog niet bij dit bedrag opgeteld. Organisator Willem van Abeelen kan het torenhoge bedrag maar amper geloven: "Dit hadden we nooit durven dromen."

Lobke Kapteijns Geschreven door

Van Abeelen houdt het niet droog bij de bekendmaking op het bomvolle plein, de ontlading is groot. "Mijn moeder kwam net naar me toe, huilend. Nee, dit is kippenvel-werk." Het is een beladen dag geweest, waarop hij op dat podium denkt aan geliefden die hij zelf verloor aan kanker. Vader Jan stierf op 67-jarige leeftijd aan kanker. Zijn schoonzusje Andrea (41) kreeg kanker en moest twee jonge kinderen en haar partner achterlaten. “Maar zij hebben me de inspiratie en de kracht gegeven om dit te kunnen doen.”

"Je verliest je dierbaren, ze glijden weg en je staat machteloos."

Wat ooit begon als ‘klein ideetje’ van Willem is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement dat door deelnemers al de ‘Brabantse Alpe D’Huzes’ wordt genoemd. Hij ziet het als groot compliment. “We zijn dit gestart puur om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Je verliest je dierbaren, ze glijden weg en je staat machteloos. Dat kleine ideetje is inmiddels dit geworden, het is grandioos.” Samen met zijn broer Mark is hij kartrekker van het evenement in hun woonplaats Hilvarenbeek. Een mountainbiketocht die zaterdagochtend is gestart op het Vrijthof in Maastricht en zaterdagmiddag eindigde op de Vrijthof in Hilvarenbeek. Een route van 160 kilometer, grotendeels onverhard. In de loop van zaterdagmiddag arriveren deelnemers in Hilvarenbeek, op een catwalk worden ze onder luid applaus onthaald.

Warm onthaal voor fietsers bij Vrijthof-Vrijthof Challenge (foto: Bart van Hoof).

Ook zo’n 125 wandelaars liepen mee, zij vertrokken voor een wandeltocht van honderd kilometer al op vrijdag vanuit Maastricht. En dan is er nog een ‘Kids-challenge’ voor de jongste deelnemers. Alle deelnemers gingen op zoek naar donateurs voor hun prestaties, alles voor het goede doel. De bedragen per deelnemer variëren van 500 euro tot 9000 euro.

"Iedereen heeft z’n verhaal. Hier worden tranen gelaten van verdriet en ook van blijdschap."

“Ik houd het vandaag niet droog maar dat overkomt heel veel mensen hier. Bijna iedereen hier heeft wel ervaring met deze ziekte. Iedereen heeft z’n verhaal. Hier worden tranen gelaten van verdriet en ook van blijdschap. Al dit geld gaat straks voor honderd procent naar KWF Kankerbestrijding."

Willem van Abeelen met in zijn handen de cheque (foto: Bart van Hoof).