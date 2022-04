Agenten bekogeld met glas bij ongeregeldheden rond degradatieduel RKC-PEC

Agenten zijn rond de voetbalwedstrijd RKC Waalwijk-PEC Zwolle zaterdagavond bekogeld met glas. Ze zouden ook bespuugd zijn, melden politiebonden.

Een politiewoordvoerster laat weten dat er in het stadion een vechtpartij ontstond tussen supporters en dat het ook buiten het stadion onrustig was bij een groep Belgische supporters. "Daarom werd extra politie ingezet."

'Grondig aan het onderzoeken'

Er zijn geen aanhoudingen verricht. "Voor zover bekend is niemand gewond geraakt", laat de woordvoerster weten. Wel raakte iemand onwel. Voor diegene werd een ambulance opgeroepen.

RKC-directeur Frank van Mosselveld laat weten dat de club de ongeregeldheden 'grondig aan het onderzoeken' is.

Degradatiezorgen nemen toe

RKC verloor de degradatiekraker tegen PEC Zwolle met 2-0. Daardoor nemen de degradatiezorgen toe in Waalwijk. RKC bezet nog wel de veertiende plaats, maar het gat met PEC Zwolle - dat na de zege van zaterdagavond steeg naar de derde plaats van onderen - is nog maar twee punten. Nummer 15 Fortuna Sittard kan zondagmiddag over RKC heen klimmen op de ranglijst, als de ploeg van Sjors Ultee wint van Go Ahead Eagles.