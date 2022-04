Uitslaande brand in flat in Breda onder controle, hondje ongedeerd

In een flat aan de Weilustlaan in Breda brak om kwart voor twaalf zondagochtend brand uit. De vlammen sloegen uit een appartement. Er werden ook explosies gehoord, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand was rond kwart over twaalf onder controle, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Toen sloegen er geen vlammen meer uit het appartement.

Een hondje dat zich in het brandende appartement bevond, is ongedeerd. "Het beestje was zelf naar de buren gevlucht en is daar in veiligheid gebracht."

Ontruiming

Er hangt volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio wel veel rook in het complex. De brandweer gaat het gebouw ventileren en de schade inventariseren.

Diverse appartementen op de negende en tiende etage zijn ontruimd. Die bewoners staan buiten. Het gaat volgens de 112-correspondent om enkele tientallen mensen. Twee mensen zijn behandeld door ambulancepersoneel.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Volgens een buurtbewoner zou de flat kort geleden brandveiliger zijn gemaakt, met zogenoemde terugslagschotten in het ventilatiesysteem en een brandmeldinstallatie.

