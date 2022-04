Hond redde zichzelf bij flatbrand door naar balkon van de buren te springen

Het hondje dat zondagochtend kon ontsnappen uit het brandende appartement aan de Weilustlaan in Breda heeft 'levensgevaarlijke capriolen' uitgehaald. Dat laat de officier van dienst van de politie weten. "Het dier sprong van het balkon van dit appartement naar het balkon van de buren."

Het hondje logeerde in het appartement waar rond kwart voor twaalf zondagochtend brand uitbrak. De vlammen sloegen uit het raam. Er werden ook explosies gehoord, meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Ongedeerd

Door naar het balkon van de buren te vluchten, bleef het beestje ongedeerd. "Op het balkon van de buren vond de brandweer hem", laat de officier van dienst van de politie weten. "Die heeft hem meteen meegenomen naar beneden."

Het dier is voor de zekerheid nagekeken door medewerkers van de dierenambulance.

Ontruiming

Vanwege de brand in het appartement, die rond kwart over twaalf 's middags onder controle was, werden verschillende appartementen op de negende en tiende etage ontruimd. Er hing namelijk veel rook in het complex. Twee mensen zijn behandeld door ambulancepersoneel.

De brandweer heeft het gebouw geventileerd en is bezig met het inventariseren van de schade. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

