Door gebrek aan alles gaat 'Asperges in het Veld' bij Cromvoirt niet door

Een culinaire 'schok' was het een week geleden voor de 4500 gasten, die al hadden gereserveerd voor het evenement ‘Asperges in het veld.’ Met pijn in het hart maakte organisator Frank de Bot bekend dat het jaarlijkse zeer populaire pop-up restaurant, middenin de aspergevelden van Cromvoirt, dit jaar niet doorgaat. “Er is schaarste aan alles, gebrek aan personeel én leveranciers die wel willen maar niet kunnen leveren. Het is een drama.”

Door coronamaatregelen ging het culinaire evenement ‘Asperges in het veld’ ook al niet door in 2020 en 2021. “Maar, voor de editie 2022 stonden alle seinen weer op groen”, vertelt Frank de Bot. “Het mocht weer én op voorhand was er al een enorme belangstelling om te komen eten in het tijdelijke pop-up restaurant. 4500 mensen hadden al gereserveerd.”

“Spelbreker is het gebrek aan alles”, vertelt Frank de Bot. “Er is niet aan personeel te komen. Een Duitse leverancier van de modernste keukenapparatuur, die de topchefs tijdens het evenement kunnen uitproberen, kon ook al niet leveren. Een toeleverancier van het reserveringssysteem krijgt het ook niet voor elkaar. Er is gebrek aan tenten en gebrek horeca-equipment. Er is schaarste aan alles." “De problemen stapelden zich dusdanig op dat ik het gevoel had dat het touwtje om mijn nek iedere keer een stukje strakker werd aangetrokken. Ik kreeg er slapeloze nachten van en dat is het mij niet waard. Je kunt het beter niet doen dan het half of slecht wel organiseren: kwaliteit komt te voet en gaat te paard", aldus De Bot in zijn variant op een Nederlands spreekwoord. Frank de Bot benadrukt dat er financieel niets aan de hand is met het evenement. “Absoluut niet, we zaten al op 4500 reserveringen er was op dat gebied geen enkel probleem”, benadrukt hij. “Het grootse probleem is personeel. Tijdens corona zijn tienduizenden horecamedewerkers bij de GGD gaan werken, veel zzp’ers zijn ook overgestapt naar de bouw.”

Asperges in het veld trok tussen 2015 tot en met 2019 duizenden liefhebbers van ‘het witte goud’, naar de eveneens witte tenten tussen de aspergevelden in Cromvoirt. “Dit jaar zouden we dagelijks 140 gasten voor de lunch en 140 gasten voor het diner over de vloer krijgen”, vertelt Frank. Hij werd overspoeld met vooral begripvolle reacties op het besluit dat er dit jaar geen asperges in het veld gegeten kunnen worden. “Droevig voor iedereen die erbij betrokken is en uitkeek naar een mooi event. Keep your head up”, reageert Robert Jan van kampen op facebook. “Jemig wat jammer. Zeker een lastig maar uiteindelijk noodzakelijk besluit om ook de kwaliteit te waarborgen. Op naar volgend jaar met hopelijk weer jullie mooie evenement”, luidt de reactie van Jeroen Krijbolder. En zo zijn er tientallen reacties.

