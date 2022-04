75ste geboortedag van Cruijff gevierd in Boxtel: ‘Da’s logisch’

Stampvol zit de feestzaal in Boxtel. Tweehonderd fans van Johan Cruijff zijn bij elkaar gekomen om zijn verjaardag te vieren. Morgen zou ‘de grootmeester’ namelijk 75 jaar worden. Mega-fan en beheerder van zijn eigen Cruijff museum Rien van Doleweerd wil met dit feestpartij de mens Johan eren.

"Johan Cruijff moet altijd blijven bestaan", begint Van Doleweerd. "Ik bedacht een jaar geleden dat we zijn 75e verjaardag moesten gaan vieren. Drie jaar geleden organiseerde ik ook al zo’n middag. Om zijn verjaardag te vieren en hem als mens te eren."

Dick Schoenaker en Peter Boeve halen herinneringen op (foto: Noël van Hooft)

Door de hele zaal staan mannen tussen de elf en negentig jaar met elkaar herinneringen op te halen aan Cruijff. En er is soms wat jaloezie te horen. "Dus jij hebt Johan in de hoogtijden bewust meegemaakt? Ik moet het alleen doen met de beelden en wat vage herinneringen", hoor je ze tegen elkaar zeggen. Zo ook Hans Jouta uit Friesland. Hij is de maker van het standbeeld van Cruijff dat nu schittert voor de Arena. "Ik heb het van mijn vader meegekregen", vertelt de kunstenaar. "Hij was idolaat van Cruijff en citeerde hem altijd." Jouta is in 1967 geboren. "Ik ben te jong om het echt meegemaakt te hebben."

Rixt en Hans Jouta (foto: Noël van Hooft)

Hij noemt het maken van het standbeeld zijn ‘grootste droomopdracht’. "Het is mooi dat we zijn verjaardag vieren. We moeten de herinneringen levendig houden." Vader Hans doet dat ook bij zijn dochters. Dochter Rixt (22) is meegekomen naar Boxtel. "Bij ons thuis leeft het echt. Na zijn overlijden zijn we ook in de stille tocht in Amsterdam mee gaan lopen. Ajax en Cruijff spelen echt een belangrijke rol in ons gezin." Jouta voegt daar nog aan toe dat het bij zijn vader vooral om Cruijff ging. "Het ging bij hem meer om de figuur Cruijff. Dat komt omdat hij hem heeft zien spelen. Wij zien Johan meer als icoon van Ajax." Ook Rien houdt de herrineringen aan Cruijff levendig. Niet alleen door deze dag te organiseren, maar ook door zijn kleinzoon David (11) alles te vertellen over zijn grote held. "Ik ben directeur van het museum van mijn opa", begint David. "Opa vertelt altijd hoe goed hij voetbalde, dat hij met nummer veertien speelde en elke dag komen de uitspraken van Cruijff terug. Hierdoor zit Cruijff in mijn hart, hij heeft zoveel mooie dingen gedaan. Echt jammer dat ik hem niet heb zien spelen."

David (11) krijgt van opa Rien alles mee over Cruijff (foto: Noël van Hooft)

Om exact 14.14 uur opent Rien de Johan Cruijff middag. "Ik wacht nog even een minuut tot het echt veertien over is, maar da’s logisch", lacht hij. En zo worden er de hele middag herinneringen opgehaald met oud-voetballers en collega’s van Cruijff. Er is een quiz en loterij waarbij Cruijff-prijzen worden gewonnen. En Rien laat de tranen vloeien als ‘Bedankt Johan’ wordt gezongen. En volgend jaar? Nee, dan is er geen verjaardagsfeestje. Misschien over vijf jaar weer. "Als ik dit elk jaar moet organiseren, kun je mij bij elkaar vegen." Eerder maakten we deze video over het museum van Rien: