Corry Konings viert vriendschap met John de Bever met nieuw duet

Ze waren ooit de beste vrienden, maar na een ruzie over een lied spraken ze elkaar 15 jaar niet. Dat de strijdbijl tussen Corry Konings en John de Bever inmiddels begraven is, bewijst het nieuwste nummer van de Brabantse kopstukken van het levenslied. Een duet genaamd ‘Een vriend voor het leven’.

De zangeres zit inmiddels 53 jaar in het vak. Ze dacht heus wel eens aan stoppen, maar het kwam er nooit van. “Dat is ervan gemaakt. Dat stond ineens in een blad. Maar zo lang mijn stem goed blijft, kan ik heerlijk blijven zingen. Het houdt je ook jong als je bezig blijft en niet alleen maar stil gaat zitten. Ik geniet er nog steeds enorm van, zeker als mensen meezingen of een traantje wegpinken.”

“Het is een heel mooi lied waar we trots op mogen zijn", zei Konings zondag KRAAK, de talkshow van Omroep Brabant. “Het slaat ook op ons. Beter kan niet.”

En dat gebeurt nog wel eens, want Konings’ nummers gaan vaak over tranen en verdriet. “Inderdaad, vaak over ellende, maar mensen hebben ook best veel meegemaakt. Dan kun je jezelf best terugvinden in mijn nummers.”

De zangeres uit Berkel-Enschot hoopt dat haar laatste plaat net zo'n hit wordt als bijvoorbeeld ‘Huilen is voor jou te laat’ of ‘Mooi was die tijd'. “Soms denk je dat je een hit hebt en flopt het nummer alsnog. Dat kan. Maar het gebeurt ook dat ik voel dat een nummer hitgevoelig is en dat is ook het geval met het lied met John.”

