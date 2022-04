Johan Vlemmix en Remon van Zoggel maken standbeeld voor kroonprinses Amalia

Kroonprinses Amalia kan op Koningsdag een verrassing verwachten vanuit Brabant. De nationale Oranjefan Johan Vlemmix en de uit Schijndel afkomstige kunstenaar Remon van Zoggel hebben, speciaal voor Koningsdag, een levensgroot standbeeld gecreëerd van de kroonprinses. “Inclusief de sokkel is ze meer dan drie meter hoog”, vertelt Vlemmix. “En het beeld is een 3D-print, laagje voor laagje opgebouwd.”

Ze hebben het lang geheim kunnen houden: Johan Vlemmix en Remon van Zoggel van de Dutch Deco Factory, maar nu mag en kan het nieuws eindelijk naar buiten. “Voor Koningsdag en voor kroonprinses Amalia hebben we een levensecht standbeeld gemaakt van de kroonprinses”, vertelt Johan. "Er is wekenlang in het diepste geheim aan gewerkt."

“We zijn heel benieuwd hoe de Koninklijke familie gaat reageren op het beeld. Ze krijgen het als ze woensdag in Maastricht zijn natuurlijk ook te zien", aldus Vlemmix, die meer dan trots is op het eindresultaat en de samenwerking met Remon van Zoggel. “We staan langs de route in Maastricht op een mega mooie plek. Ze is inclusief sokkel drie meter hoog, dus het beeld zal zeker opvallen. We zijn ook erg benieuwd naar de reactie van de koning.”