Remon maakt blikje kaviaar van 100.000 euro: deksel met goud en diamanten

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Blikje kaviaar van 100.000 euro? In Erp wordt het gemaakt

Op een klein industrieterrein aan de rand van Erp wordt gewerkt aan een heel exclusief blikje kaviaar. De deksel is een waar kunstwerk, voorzien van meer dan 210 diamanten en gouden details. Remon van Zoggel (38) uit Schijndel is de bedenker van het 100.000 euro kostende blik.

Vorig jaar kwam ondernemer en miljonair Salar Azimi richting Dutch Deco Factory in Erp. Hij wilde dat eigenaar Remon een exclusief kaviaarblik ging ontwerpen, eentje die luxe uitstraalt en een rage kan worden in luxeoorden zoals Monaco en Miami en in discotheken. "Ik heb er even goed over nagedacht. Na twee maanden had ik een design en hij was meteen enthousiast", vertelt Van Zoggel.

"Er is nog niks verkocht, maar er zijn al contacten met Dubai."

Het is uiteindelijk het duurste potje kaviaar ter wereld geworden, als we Azimi mogen geloven. Een kilo kaviaar kost al snel tussen de 4500 en 45.000 euro. Voeg daar goud en diamanten aan toe en je hebt een blik van een ton. In Erp worden de deksels met daarop twee steuren, een kroon en wapen gegoten en voorzien van 24-karaats goud. Allemaal handwerk. Vervolgens worden in Uden de diamanten één voor één met een pincet op de deksel gelijmd. ''Als het blikje leeg is, kun je het als kunstobject bewaren", vertelt Van Zoggel. "Of je maakt van de diamanten een ring." Tien van deze peperdure potjes zijn al gemaakt en op een geheime plek in een kluis gelegd. "Er is nog niks verkocht, maar er zijn al contacten met Dubai", weet Van Zoggel te vertellen. Wel is er al één blikje naar prinses Beatrix gegaan, een cadeautje voor haar 84e verjaardag.

"Mijn handen gingen helemaal stuk van het cement."

Bij Dutch Deco Factory kijken ze niet gek op van een exclusief en duur ontwerp. Zo heeft Van Zoggel afgelopen oktober voor Lady Gaga gewerkt. Voor de presentatie van haar champagnemerk ontwierp hij een pop-up store gemaakt met 3D-printers.

Remon van Zoggel heeft in opdracht van Lady Gaga deze winkel ontworpen (Foto: Dutch Deco Factory)

Het verhaal van Van Zoggel is bizar te noemen. Negen jaar geleden was hij nog stukadoor. Maar een cementallergie maakte daar op een einde aan. ‘’Mijn handen gingen helemaal stuk van het cement.’’ Hij ging wat ontwerpen en werken met vloeibaar metaal. Zijn doorbraak was de Karma Gun, een pistool van kunststof met een metalen laag. Daarmee werd Remon van Zoggel wereldberoemd.

"Daar mag je niks over schrijven, dat zijn nog geheime opdrachten."

Nu maakt de 38-jarige Schijndelaar (kunst)objecten voor onder andere Nike, De Efteling, Disney en een TomTom. Terwijl een buitenlandse klant vertrekt heeft Van Zoggel even tijd voor Omroep Brabant om ‘zijn’ kaviaar te laten zien. Als we door zijn kantoor en fabriek lopen hoor je hem telkens zeggen: ‘’Kijk, dit is bijzonder. Maar daar mag je niks over schrijven, dat zijn nog geheime opdrachten.’’ Het ene na het andere grote merk noemt Van Zoggel op, bedrijven die allemaal in de rij staan bij de Schijndelaar. Ondertussen moet kantoormedewerkster Ramona bijspringen om de blikjes kaviaar van goud te voorzien. Want miljonair Azimi heeft alweer een bestelling van honderd blikjes kaviaar geplaatst. Dit keer niet die een ton, maar een ‘goedkopere’ variant. Want wie 100.000 euro te veel vindt, voor 250 gram betaal je ‘slechts’ 30.000 euro.