Johan Vlemmix brengt kaviaar van 100.000 euro naar prinses Beatrix

Johan Vlemmix is maandagmiddag naar prinses Beatrix getogen om een speciaal cadeau te overhandigen. Samen met ondernemer Salar Azimi stond hij aan de poort van kasteel Drakesteyn in Lage Vuursche met een doosje kaviaar van 100.000 euro.

Prinses Beatrix is maandag 84 jaar geworden. Sakar Azimi greep dit moment aan om haar te bedanken. Hij kwam 25 jaar geleden als vluchteling naar Nederland.

Gouden doosje met diamanten

“Hij had een kamertje van drie bij drie meter en schreef toen een brief aan Beatrix”, vertelt Vlemmix in het radioprogramma Afslag Zuid. Beatrix heeft de brief destijds beantwoord. “Nu 25 jaar later is Azimi multimiljonair en wil hij Beatrix bedanken voor alle mooie jaren die hij hier heeft mogen zijn”, aldus Vlemmix.

De kaviaar is volgens hem de duurste ter wereld en kost één euro per eitje, in het doosje zitten 100.000 eitjes. De kaviaar, verpakt in een gouden doosje met diamanten, en een grote bos bloemen zijn door een beveiliger in ontvangst genomen.

Vlemmix zelf heeft de eitjes niet geproefd. “Het is en blijft vis. Het zijn rauwe eitjes, nee, dat is niet helemaal mijn hobby. Maar Beatrix schijnt ze wel te lusten.”

Dure cadeaus

Het is niet de eerste keer dat Azimi royaal met cadeaus strooit. Azimi bood eerder 100.000 euro aan de spelers en de staf van de Bredase voetbalclub NAC als ze zouden promoveren. Hij raakte kort daarna in opspraak wegens verdenkingen van witwassen en fraude.

