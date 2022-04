Steffi: 'Annette laat Hans stralen en zien hoe mooi het leven nog kan zijn'

Het tweede keuzemoment van de Boer Zoekt Vrouw boeren kan nog wel eens een bijltjesdag zijn. Maar het viel mee zondagavond. Sonja van fruitteler Rob was er toch wel klaar mee en Lotte van de Friese boer Jouke vatte haar vertrek sportief op. Juist de keuze waar zowat heel Nederland en in ieder geval onze BVZ-expert Steffi op zat te wachten, die van boer Evert, stelde de makers heel slim uit tot volgende week.

Jacky Goossens Geschreven door

Onze Strijbeekse paardenboer Hans hoefde niet meer te kiezen. Na de nodige tranen van verdriet, zagen we hem deze uitzending dan toch lachend en stralend aan de keukentafel zitten. Dankzij Annette! Want al noemde hij haar per ongeluk Dinie, ze blijft lachen, positief, lief en dol op de soms onhandige boer. De zegen van zijn kinderen hebben ze. Steffi: “Eindelijk! Eindelijk is er een gezellige en positieve flow. Hij straalt, zij straalt, dit is feel good tv tot en met en ik gun het hem. Zij brengt hem precies wat hij nodig heeft en ze laat hem zien hoe mooi het leven nog kan zijn. Ik hoop echt dat het een ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ einde wordt.”

Boer Zoekt Vrouw logeerweek

Nans vergeleek haar Drentse boer Evert met een walnoot die gekraakt moest worden, maar dat deed ze met zachte hand. Tijdens hun tête-a-tête praatte hij meer dan in alle afgelopen afleveringen bij elkaar. Hij werd zelfs filosofisch: ‘als je een leeuw wilt vangen, moet je ‘m dichterbij laten komen’. Bij Maud gebeurde het omgekeerde: hij kreeg geen woord meer over zijn lippen na het voordragen van haar liefdesbrief. Een biertje dan maar? Ja, graag! “Dat we tot volgende week moeten wachten! Dat is toch niet te doen?!”, reageert Steffi. “ Ik hoop voor het kijkplezier dat Maud het wordt, al heeft Nans misschien wel de beste papieren. Hij zocht met haar inderdaad ook fysiek contact, dat heeft hij bij Maud nog niet gedaan. Ze zijn allebei idolaat van hem en dat weet hij. Knap trouwens hoor, hoe ze die brief voorlas. Dat heb ik een logee nog nooit zien doen.”

Ook de keuze van de Limburgse schapenhouder Janine laat op zich wachten. Maar goed ook, want ze zit op slot, zo zei ze zelf. De vraag is of een van haar twee mannen de code weet te kraken. Aan de Friese Sander zal het niet liggen, maar die vindt ze te druk. Christiaan, met de mooie ogen waar ze veel te weinig in heeft gekeken, vindt ze te rustig. Tja, dan wordt het lastig. Steffi: “Alle seinen lijken op groen te staan voor Sander. Hij doet het hartstikke goed, is open en eerlijk, stelt haar op haar gemak en zoekt ook fysiek contact met haar. Ze hebben het gewoon leuk samen. En Christiaan is een schat van een kerel, maar er gebeurt te weinig. Janine moet het zichzelf gewoon gunnen. Als ze zichzelf een van deze leuke mannen gunt, komt het helemaal goed.”

Boer Zoekt Vrouw logeerweek

De Gelderse boer Rob ging eerst nog wat van links naar rechts met z’n twee vrouwen, maar had daarbij alleen oog voor Wendy. Stápelverliefd is hij. Dus moest, zoals verwacht, Sonja haar koffers pakken. En gaat hij op citytrip met een vrouw die bij hem de W van Wauw mist en zich vooral gevleid voelt dat ze al die vlinders rond kan laten vliegen. Steffi weet niet wat ze ervan moet denken. “Het is precies gegaan zoals iedereen dacht. En laten we wel wezen: al vanaf de speeddates was Wendy het voor hem. De twee anderen hebben nauwelijks een kans gehad. Wel heel goed dat ze eindelijk eerlijk is over haar twijfels. Terwijl ze wel rode wangen krijgt van hem. En die struisvogelpolitiek van Rob... Ik weet niet of dat hem gaat brengen waar hij op hoopt."