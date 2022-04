Tienduizenden kippen omgekomen bij brand in stallen

De brand die sinds het begin van de middag woedde aan de Bleekerweg in Heusden, gemeente Asten, heeft twee kippenstallen verwoest. Dat vertelt een woordvoerder van de brandweer iets voor twee uur. Bij de brand zijn 43.000 van de in totaal 63.000 kippen op het bedrijf omgekomen.

Om twee uur gaf de brandweer aan dat de situatie onder controle is. Vanaf dat moment gaat het nablussen nog wel enkele uren duren.

Eerder leek het te gaan om vier stallen die verwoest waren. Dat blijkt niet het geval. Het complex waar de brand woedde, bestaat volgens de woordvoerder van de brandweer uit vijf stallen. In vier stallen zitten kippen. In de vijfde stal staan landbouwwerktuigen. De brand woedde in twee stallen met kippen.

Dikke donkere rookwolken

De veiligheidsregio noemde de brand al snel na de eerste melding, rond twaalf uur, zeer groot en uitslaand. Enorme dikke donkere rookwolken stegen op en waren in de wijde omgeving te zien. Op foto's was te zien hoe vlammen uit het dak van de kippenstal sloegen.

De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een woonhuis en andere stallen. Dat had rond een uur de hoogtse prioriteit. Over een oorzaak van de brand kon de woordvoerder op dat moment dan ook nog niks zeggen.

Situatie onder controle

Iets voor twee uur gaf een woordvoerder aan dat het leek te lukken om de brand te beperken tot de twee stallen. Het sein brand meester was op dat moment nog niet gegeven dus hij hield nog een kleine slag om de arm. Even later kwam het bericht dat de situatie onder controle was en dat het sein brand meester was gegeven.

Voor het blussen van de brand kwamen de korpsen van Asten, Helmond, Heeze en Deurne naar Heusden.

Juist minder stalbranden

Landbouwminister Henk Staghouwer schreef vorige week nog aan de Kamer dat het aantal stalbranden in 2021 is gedaald naar 35. Er kwamen 6915 dieren om. In 2020 ging het nog om 54 stalbranden, met de dood van 108.794 dieren als gevolg.