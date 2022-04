Zeer grote brand in kippenstal, rookwolken in wijde omgeving Asten te zien

In een kippenstal aan de Bleekerweg in Heusden, gemeente Asten, woedt maandag aan het begin van de middag een zeer grote uitslaande brand. Dat laat de Veiligheidsregio weten. Enorme dikke donkere rookwolken stijgen op en zijn in de wijde omgeving te zien.

Sandra Kagie Geschreven door

Op foto's is te zien hoe vlammen uit het dak van de kippenstal slaan. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Rond half een is niet duidelijk hoeveel kippen er in de stal zitten. Meer informatie volgt.

De rook is van verre te zien (foto: Dave Hendriks/ SQ Vision).