'Glitterhakken-Stef' (10) krijgt eigen schoenenlijn bij winkelketen

Stef Smits kan zijn geluk niet op: hij ontwierp schoenen en die gaan nu ook echt op de markt komen. Schoenenketen Durlinger neemt vier ontwerpen van sneakers en boots op in de collectie. Het is voor de 10-jarige opnieuw een droom die uitkomt; eerder ontwierp hij ook al glitterhakken. In de winkel in zijn woonplaats Best mocht Stef ze voor het eerst bewonderen. En hij was dolenthousiast: 'Vet!"

Stef werd als 9-jarige in één klap beroemd, door zijn optreden in 'Holland's Got Talent'. Hij gaf aan dat hij graag op glitterhakken loopt. Daarna werd Stef veel gepest. Maar hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Integendeel; hij kwam met een liedje over pesten. En hij lanceerde zijn eigen kledinglijn, met als boodschap dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Andere jongens zochten contact met Stef, omdat ze ook op hakken willen lopen en make-up dragen. Ze waren bang voor de reactie die ze thuis zouden krijgen en wilden er met Stef over praten. En nog steeds krijgt hij hulpvragen binnen. "Ik probeer ze te helpen, maar ik kan niet altijd iedereen helpen."

"Ik heb natuurlijk ook mijn eigen hakken, maar niet iedereen kan op hakken lopen."

Het bleef niet bij een kledinglijn. De jonge ondernemer ontwierp glitterpumps met een hak van 7 of 10 centimeter. Voor vrouwen en mannen. Het merk Feraggio bracht de hakken een jaar geleden uit. Daarna gooide Stef het over een andere boeg. Hij kreeg een rol in de musical The Sound of Music en zei toen: “Hier ga ik mee bezig zijn. Ik sta liever op het podium.” Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de jongen bleef ontwerpen. Nu komt hij dus met zijn eigen schoenen en laarsjes. Samen met schoenenketen Durlinger ontwierp de jonge ambassadeur van 'Stop Pesten Nu' vier genderneutrale schoenen. Een eigen sneaker stond al langer op z'n verlanglijstje. "Ik heb natuurlijk ook mijn eigen hakken, maar niet iedereen kan op hakken lopen. Dus ik dacht: ik wil voor die mensen een sneaker ontwerpen." Zijn moeder besloot de stoute schoenen aan te trekken en een mail te sturen naar Durlinger. Met succes.

"Het ouderwetse jongens/meisjes-denken over schoenen zie je wel veranderen."

Loes Sieben van de schoenenketen: "Stef wilde graag met ons unisex schoenen ontwerpen. Dat zagen wij wel zitten. Stef is ambassadeur van Stop Pesten Nu. Wij vinden het belangrijk om dat maatschappelijk doel te steunen." Daarnaast staat het bedrijf achter het idee van genderneutrale schoenen. "Het ouderwetse jongens/meisjes-denken over schoenen zie je wel veranderen. Eerst waren alleen babyschoenen unisex, maar dat zie je nu wel verschuiven." De vier verschillende wintermodellen liggen na de zomer in de winkel in de maten 35-41. "Het is een exclusieve lijn, de oplage is beperkt." De schoenen zijn te koop in zo'n vijftien winkels in de omgeving van Best en online. Als de schoenen aanslaan, wordt bekeken of meer winkels van de keten de modellen gaan verkopen. Inmiddels heeft Stef een eigen kledinglijn, zijn eigen glitterhak en nu dus ook zijn schoenenlijn bij een grote winkelketen. Wat er nog meer gaat komen? "Ik heb geen idee", zegt hij lachend. Wel staat hij in ieder geval volgend seizoen op de planken bij de musical 'Sjakie en de Chocoladefabriek'.