Vrouw raakt ernstig gewond bij machinebouwer in Helmond

Een vrouw is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeval in Helmond. De vrouw is met letsel aan haar borst overgebracht naar het Radboud Universitair Centrum in Nijmegen.

Een traumahelikopter heeft een arts overgebracht en deze is met de vrouw meegegaan in de ambulance. Het ongeval gebeurde bij machinebouwer AAE in Helmond. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Het bedrijf kan op dit moment nog niet reageren op het ongeval.