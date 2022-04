Dave speelde vaak met Henny Vrienten: 'Hij bleef tot het laatst muzikant'

Dave Menkehorst (35) uit Den Bosch belde nog maandelijks met Henny Vrienten. Dave was drummer en Henny speelde basgitaar in Vreemde Kostgangers, waar ook grootheden als Boudewijn de Groot en George Kooymans in zaten. "Het was muzikale liefde op het eerste gezicht tussen Henny en mij", vertelt Dave. "Wij hadden genoeg aan een blik tijdens het spelen en het was gelijk raak."

Dave is oud-student van de Rockacademie in Tilburg en kwam per toeval terecht in Vreemde Kostgangers. "De drummer viel uit en ik mocht invallen en dat beviel goed." In totaal heeft Dave zes maanden opgetreden met het muzikale trio.

Dave was al geïmponeerd door de zanger voordat ze samenwerkten. "Muzikanten waarderen hem door zijn eigen manier van spelen en arrangeren. Toen ik met hem werkte en met de eerste blikken onze muzikale liefde bezegeld was, raakte ik nog meer onder de indruk van eigenlijk alle gezichten van Vreemde Kostgangers. De arbeidsethos van die generatie is inspirerend. Het zijn allemaal mannen van in de 70, maar ze repeteren zich suf."

Daarna is Dave nog twee maanden met Henny de studio ingedoken. "Ik heb zijn nieuwste nummers gemixt. Dat is nog intiemer dan samen op het podium staan. Je ziet hoe hij inzingt, je luistert samen naar het resultaat, je ziet de meester aan het werk. Dat is iets magisch."

Henny is vooral bekend als zanger van de populaire band Doe Maar die in de jaren tachtig fans in complete extase bracht. Daarnaast was Henny componist, gitarist en pianist. "En niemand kan zo melodisch de basgitaar bespelen", voegt Dave daar nog aan toe. "Hij was een inspirator. Hij deed zijn werk met liefde. Het ging bij hem altijd over het liedje, niet over hem. Hij was de levende ode aan het lied."

Het nieuws van het overlijden van zijn vriend en inspirator kwam dan ook als een klap. "Toen ik hoorde dat hij was overleden ben ik even gaan wandelen. Er is een popicoon doodgegaan maar zijn muzikale bevlogenheid blijft een inspiratiebron en niet alleen voor mij."