Muziekwereld rouwt om Vrienten: 'Hij was de Paul McCartney van Nederland'

Het overlijden van Henny Vrienten (73) raakt veel mensen en brengt veel herinneringen omhoog, vooral in zijn oude stad Tilburg. Ook op sociale media regent het reacties over de voormalig Doe Maar-zanger. Muzikant Tom America is intens verdrietig. Hij kende Henny sinds de jaren 70. "Hij was zo bijzonder, kwam van heel ver en heeft zoiets geweldigs van zijn leven gemaakt."

Tilburger Tom America (73) maakte begin jaren 70 zijn eerste liedje met Henny Vrienten. "Dat was op Laagstraat in zijn bescheiden arbeidershuisje. Hij had daar een eenvoudig studiootje en in drie uur stond het erop."

"Het verdriet overvalt mij, dat hij mij als muzikant respecteerde, betekent veel voor mij."

De muzikant schiet vol als hij herinneringen ophaalt aan zijn overleden vriend Henny. "Het peilloze verdriet overvalt mij, maar we kenden elkaar al zo lang. Dat hij mij respecteerde als muzikant betekent heel veel voor mij." De Tilburgse band MAN van America stond in de jaren 80 tijdens twee tournee's van Doe Maar in het voorprogramma. Henny Vrienten drukte dat er volgens muzikant en leeftijdsgenoot Tom America hoogstpersoonlijk doorheen.

"Hij was onze promoter deluxe."

"Wij werkten met een ritmebox en Doe Maar toetsenist-zanger Ernst Jansz vond dat verschrikkelijk, maar Henny geloofde in ons", vertelt America met een lach. MAN maakt totaal andere muziek dan Doe Maar, maar dat vond Henny prima. "Hij was onze promoter deluxe." Volgens America maakte Vrienten echt muziek voor de lol en was hij razendsnel ook. "Ik deed er volgens hem altijd veel te lang en ingewikkeld over", vertelt hij lachend.

"Hij deelde zijn succes en ervaring."

"Hij betrok ook vaak andere muzikanten en deelde zijn succes en ervaring, dat was mooi." De Tilburgse rapper Gers Pardoel was een van hen. Hij maakte in 2012 een nieuwe versie van de Doe Maar-hit Liever dan Lief voor de film Alles is Familie.

"Hij was de Paul McCartney van de Nederlandse popmuziek."

Volgens popjournalist Jean-Paul Heck uit Steenbergen was Henny Vrienten misschien we de belangrijkste popmuzikant ooit van Nederland. "Dat is niet alleen vanwege zijn verdienste en succes met Doe Maar, maar ook voor wat hij daarna heeft gedaan. Hij was de Paul McCartney van de Nederlandse popmuziek." Wat de popkenner betreft maakte het niet uit of Vrienten muziek maakte voor Sesesamstraat, een film of zijn laatste soloplaten. "Het was altijd van hoog niveau, eigentijds en ook eigenwijs." Dat laatst herkent Tom America wel. "Hij was erg uitgesproken en trok echt zijn eigen plan, maar daar is hij heel ver mee gekomen." Doret van Gulik woonde vroeger in dezelfde straat als waar Hennie woonde met zijn ouders, de Marconiweg in Tilburg. Ze was een jaar of 11,12 toen Doe Maar doorbrak. Ze weet nog goed dat ze later met de slaapzak op de stoep lag bij zijn huis aan de Broekhovenseweg. Meisjes uit het hele land kwamen daar kijken.

"Heel het ziekenhuis was in rep en roer toen hij kwam."

“Iedereen was fan van Doe Maar. We probeerde allemaal een glimp van hem op te vangen. Ik weet nog dat zijn moeder in het ziekenhuis lag en hij op bezoek kwam. Het hele ziekenhuis in rep en roer. En hij ging ook nog even bij mijn moeder langs, die toevallig in de zaal er naast lag.” Doret is niet de enige die een reactie op Facebook achterlaat. Honderden mensen, vooral veel vrouwen van rond de vijftig, laten weten dat ze zijn geschrokken van het bericht over Hennie.

