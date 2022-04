Verwarde man overmeesterd nadat hij spullen uit het raam gooit

Een verwarde man is maandagmiddag in Den Bosch overmeesterd nadat hij spullen vanuit een raam naar beneden gooide. Dat gebeurde aan de Siloweg, op industrieterrein De Rietvelden. De politie heeft in eerste instantie geprobeerd om contact te krijgen met de man maar dat wilde niet lukken. Daarom schakelde zij een onderhandelaar in.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Ook deze persoon kon geen contact krijgen met de man. Vervolgens heeft de politie de man overmeesterd en aangehouden. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis en wordt mogelijk overgedragen voor psychische hulpverlening. Het zou gaan om een Poolse man. Auto's in de omgeving zijn beschadigd door de spullen die hij naar beneden gooide. De politie onderzoekt de zaak, onder meer of de man in het pand op het industrieterrein woonde en zo ja, of hij daar mocht wonen.

