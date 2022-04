Man berooft supermarkt en vlucht met Jumbotas vol geld op een omafiets

Vier Jumbo-medewerkers in Waalwijk kregen op woensdag 30 maart de schrik van hun leven, toen er bij het binnengaan van de winkel plots een man met een pistool voor hun neus stond. Uiteindelijk wist hij die vroege ochtend met een flink geldbedrag te vertrekken. De politie deelt nu beelden van die overval in Bureau Brabant.

Het was die woensdagochtend nog rustig aan de Grotestraat in Waalwijk, waar het Jumbofiliaal ligt. Logisch, aangezien de eerste medewerkers daar al om kwart voor zeven naar binnen gaan voor de eerste werkzaamheden van de dag.

Op het moment dat het viertal de deur opent, komt de volledig in het zwart geklede man tevoorschijn. Hij dwingt hen naar binnen te gaan en laat daar één medewerker de handen van zijn collega's vastbinden met tiewraps.

Gele Jumbotas

Vervolgens vraagt hij meerdere keren om geld. Het groepje leidt hem uiteindelijk naar de kassa's voor in de winkel, waar de inhoud van een lade in een gele jumbotas wordt gestopt. Met zijn buit in handen, vlucht de overvaller via de nooddeur. Die komt uit op de Diederikstraat. Daar staat een zwarte omafiets, waarop hij ervandoor gaat. Uiteindelijk laat hij de fiets weer achter aan de Looierij.

Zowel de overval, als de vlucht van de overvaller zijn vastgelegd op camera. Door zijn zwarte kleding met kapuchon is het lastig om de man te omschrijven, maar de politie hoopt dat iemand hem herkent aan zijn doen en laten.