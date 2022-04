Dramatische brand in kippenstal is zeker geen unicum, Brabant is koploper

Tienduizenden kippen kwamen maandagmiddag om het leven bij de stalbrand in Asten-Heusden. En dat is niet de eerste keer dat het misgaat in het dorp. Drieënhalf jaar terug was het op nog geen kilometer afstand ook al raak. Toen overleden vierduizend varkens in het vuur. Het leidde destijds tot veel verontwaardiging, maar veel lijkt er dus niet veranderd. Een overzicht van de grootste stalbranden van de afgelopen jaren.

2018 - Asten-Heusden (4000 dode varkens) De brand in 2018 zorgde voor veel boosheid en verdriet. Vooral omdat er eerder dat jaar in Willemstad al 26.000 kippen om het leven kwamen. Belangenorganisatie ZLTO stuurde kort daarna een plan naar de Tweede Kamer om het aantal stalbranden drastisch te verlagen, maar snelle actie vanuit Den Haag bleef uit.

2020 - Dongen (paar geiten) In een grote stal van een geitenboerderij ging het begin 2020 mis toen een berg met hooibalen brand vatte. De vlammen sloegen snel over naar het dak, dat al gauw volledig in brand stond. Het goede nieuws: bijna alle veertienhonderd geiten in de stal konden op tijd worden geëvacueerd. Bijna allemaal, want een paar dieren kwamen toch om in de vuurzee.

2019 - Biezenmortel (bijna 3000 dode varkens) Drie van de vier stallen op een boerderij in Biezenmortel werden compleet verwoest . Dat terwijl het vuur niet daar, maar in de werktuigenloods ontstond. Toch verplaatste de brand zich razendsnel, door de luchtwasinstallatie. Die buizen zijn bedoeld om de lucht vol ammoniak en andere vervuilende stoffen te reinigen, maar zorgen er ook voor dat vuur zich in zeer korte tijd door een volledig gebouw verspreidt.

2020 - Lierop (1000 varkens)

Zo'n duizend varkens overleefden het niet, toen in hun stal in Lierop om onduidelijke reden brand uitbrak. Volgens de aangeslagen varkenshouder zijn de dieren waarschijnlijk in hun slaap gestikt, nadat de afzuiginstallatie er door stroomuitval mee stopte. Ook hier stonden er na de brand beveiligers op het erf, om te voorkomen dat boze activisten binnen zouden komen.

Brabant koploper

In totaal vonden er tussen 2012 en 2021 in onze provincie 72 stalbranden plaats. Dat bleek uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarmee is Brabant koploper. In heel Nederland vlogen er in die periode 328 veestallen in brand. Daarbij kwamen bijna 1,3 miljoen dieren om.

Dierenorganisaties sloegen de afgelopen jaren al vaker alarm over de brandveiligheid van de steeds groter wordende stallen. Naar hun mening verandert er te weinig.

Toch had Landbouwminister Henk Staghouwer uitgerekend vorige week nog goed nieuws. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij dat het aantal stalbranden in 2021 was gedaald naar 35, ten opzichte van 54 een jaar eerder.