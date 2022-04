Terreinknecht Maurice waande zich even in de Amerikaanse honkbalhemel

De terreinbeheerder van honkbalclub Twins in Oosterhout, Maurice de Brouwer, beleefde onlangs een aaneenschakeling van ongelofelijke honkbalmomenten. Op het hoogtepunt mocht hij achter de schermen meekijken bij een wedstrijd van de Kansas City Royals in de Verenigde Staten. "Alleen al live aanwezig zijn bij een wedstrijd in de Major League was een droom", zegt de Oosterhoutse 'groundsman'. "Zelf tijdens zo'n wedstrijd op het veld staan, voelt hemels."

Al jaren onderhoudt Maurice het honkbalveld van de Twins. Geen kale plekken in het gras en altijd strak gemaaid. Het stukje gravel wordt ook tijdens wedstrijden gladgestreken. "Ik liet me eens ontvallen dat ik met eigen ogen wel eens de terreinploeg van een Major League club aan het werk wilde zien. De hoofdcoach van de Oosterhoutse Twins zei dat hij contacten had in Kansas. Voor ik het in gaten had, zat ik al in het vliegtuig."

"Ik zong vol overgave mee met het Amerikaanse volkslied."