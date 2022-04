Peter heeft de lekkerste asperges van Brabant: 'Dat wordt feesten'

Na zes jaar hebben Peter en Jolanda van der Heijden uit Gemert de titel weer in handen: hun asperges zijn de allerlekkerste van de provincie. Dat besliste de zevenkoppige jury van het Brabants Asperge Genootschap maandagavond, na een strenge keuring.

Zoals het een goede winnaar betaamt, blijft Peter bescheiden in zijn eerste reactie. "Je rekent er natuurlijk niet op. Er zijn zoveel deelnemers en die leveren stuk voor stuk een goed product. Dus het was zeker een verrassing toen ze onze naam net riepen."

Toch maakt juist dat de aspergeboer des te trotser. "Zes jaar terug waren we ook de beste, dus blijkbaar doen we iets goed. Wat het geheim is? Poeh... Ik denk de combinatie tussen de bemesting, het type grond en het ras."

Peters asperges kampioen, PSV kampioen

Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, maakt Peter eigenlijk niks uit. "We gaan vanavond een klein feestje vieren." En voor dinsdag heeft hij ook al een idee. "Zes jaar geleden stuurde ik wat winnende asperges naar PSV, mijn club. Toen werden ze kampioen. Die kans bestaat nu nog steeds, dus morgen gaat er weer een kistje die kant op."