Koningsdagstress voor horeca door personeelstekort: 'Heel groot probleem'

Waar Koningsdag normaal gesproken ook voor cafés een - lucratief - feestje is, zorgt het dit jaar bij veel ondernemers juist voor een hoop kopzorgen. De oorzaak? Het gebrek aan medewerkers. "Die jonge meiden willen na twee jaar zelf weer op stap."

En dus blijven zij nu weg. "Die jongens en meiden hebben nu gezien dat het ook anders kan en dat het lekker is om een dagje vrij te zijn. Dan motiveert het nu niet om terug te komen."

Bij Eetcafé City in Waalwijk zitten ze al langer met de handen in het haar. "Om boel rond te krijgen, moesten we laatst al een dag en twee avonden dicht", vertelt eigenaresse Jermain Van Cromvoirt. "Veel medewerkers hebben tijdens de pandemie een ander baantje gevonden. Nou is de horeca hartstikke leuk, maar je moet wel altijd werken wanneer anderen vrij zijn."

Wat met Koningsdag voor de deur ook niet bepaald helpt, is dat een deel van overgebleven werknemers ook zin heeft in een goed feestje, legt Jermain uit. "Die jonge meiden willen weer eens op stap. Logisch, die hebben de afgelopen twee jaar niks kunnen doen. Maar daardoor hebben wij nu echt een groot probleem."

Toch is de malaise niet overal zo groot. Bij Eetcafé De Tijd in Oisterwijk worden de diensten vooralsnog makkelijk ingevuld. Het geheim? "Wij zijn continu bezig met ons personeel", vertelt eigenaresse Mirjan Theuns. "Denk aan gesprekjes met feedback, waarin we ook kijken naar de talenten en groeimogelijkheden."

Dat hoeft volgens Theuns niet eens horecagerelateerd te zijn. "We hebben bijvoorbeeld wat creatieve mensen, die vier keer per jaar een tijdschrift maken. Zo blijft het werk leuk voor die jongens en meisjes, die hier vaak hartstikke jong binnenkomen."

Een mooi voorbeeld daarvan is Willem Verkooijen. Hij kwam negen jaar geleden het bedrijf binnen als stagiair van een mbo-opleiding Horeca Management. "Ik ben vanuit daar doorgegroeid naar werk in de bediening en inmiddels heb ik zelfs wat leidinggevende taken."