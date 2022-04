De allerbeste plekjes voor vrijmarkt zijn al bezet

Koningsdag staat voor de deur en daarmee ook de traditionele vrijmarkt. Om al die overtollige spulletjes aan de man te brengen wil je jouw kleedje natuurlijk op het beste plekje neerleggen. Wie in de binnenstad van Bergen op Zoom nog een vrij plaatsje zoekt om de spulletjes uit te stallen heeft waarschijnlijk pech. Fanatieke verkopers hebben de meeste vierkante meters al gereserveerd.

“Dat is hier al jaren gebruikelijk. Sommigen hangen al een week van te voren een briefje op. Ik heb zelf niks in de aan de aanbieding maar nu hebben de kinderen van de buren mijn stoepje geclaimd”, zegt Jan Rombouts. 'Gereserveerd voor de bewoners' of 'bezet'. Bewoners van de Bergse binnenstad hopen met handgeschreven of geprinte briefjes op de ramen dat de ruimte voor hun huis niet door anderen wordt ingenomen. Waar in veel andere plaatsen een verkoopplaatsje wordt afgebakend met tape of verf, is dat in Bergen op Zoom niet toegestaan.

"We hebben het twee jaar moeten missen."

Moeder Christel en dochter Nahla Chapel nemen vanaf dinsdagmiddag ‘hun plekje’ in voor de deur van opa en oma. “We hebben het twee jaar moeten missen dus we hebben er heel veel zin in. Mijn vader en moeder zijn er minder blij mee want bij hen staat het huis bomvol tassen met spulletjes. We hebben deze keer natuurlijk ook extra veel om te verkopen.” Ook Wim van der Heijden kan niet wachten tot het woensdag is. Hij heeft geen spullen maar een optreden in de aanbieding. Samen met zo’n veertig leden van smartlappenkoor VanLieverlee zingt hij vanaf één uur ouderwetse oranjeliedjes voor zijn huis in de Potterstraat. Om de keeltjes te smeren heeft Wim de afgelopen dagen flink ingeslagen: “Frisdank, bier en natuurlijk oranjebitter.”

Iets verderop in de Lievevrouwestraat is er ook bijna geen raam, voordeur of gevel te bekennen zonder briefje. Toch blijkt het ‘stoepke claimen’ hier niet bij iedereen in goede aarde te vallen. “Onbekenden hebben een papiertje er al twee keer afgescheurd. Wie doet nou zoiets?”, vraagt een bewoner zicht openlijk af. Officieel kunnen de bewoners geen aanspraak maken op het stukje trottoir voor hun deur. Christ Chapel herinnert zich een dame die een aantal jaar geleden plotseling bij hem voor het huis ging zitten. “Daar heb ik toen een stokje voor gestoken.”

"De kelder staat helemaal vol."

Uiteindelijk streek Christ over zijn hart en deed naar eigen zeggen ‘een Salomonsoordeel.’ “Ik heb haar toen maar een stukje ‘gegeven’ dat we zelf toen niet nodig hadden. Dat gaat dit jaar zeker niet gebeuren wat we hebben nu ontzettend veel, zelfs de kelder staat helemaal vol.” Vanaf dinsdagmiddag vijf uur kunnen de in oranje uitgedoste verkopers helemaal los. 24 uur lang mogen ze dan als vanouds hun tijdelijke handel drijven.