Marcel uit Dongen kreeg het eerste van 544 lintjes: ‘Dit is zo bijzonder’

Het eerste lintje in Brabant is dinsdag uitgereikt aan Dongenaar Marcel van Hattum. En dat kwam als een verrassing voor de ‘supervrijwilliger’ bij liefst vijf verenigingen. Van Hattum wist van niks, maar toen de burgemeester voor de deur stond viel het kwartje. Niet veel later werden de magische woorden uitgesproken: ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd...’ En dat zinnetje wordt dinsdag maar liefst 544 keer uitgesproken in onze provincie.

Te beginnen dus in Dongen. Om halfnegen verzamelen de burgemeester, leden van het oranje comité en vrienden en familie zich op de hoek van de straat. "Dit is het leukste moment", zegt burgemeester Marina Starmans met een grote glimlach. "Deze mensen verwachten het niet en daar doen ze het ook niet voor."

"Dit heb ik zo gemist, het is namelijk zo leuk om te doen."

Twee jaar lang is de Koninklijke onderscheiding niet persoonlijk uitgereikt. Maar nu kan het weer en daarom straalt de Dongense burgemeester extra. "Dit heb ik zo gemist, het is namelijk zo leuk om te doen. Je verrast echt mensen, daarom hoop ik ook dat Marcel helemaal niks weet." En dat klopt: Van Hattum heeft niks door, tenminste tot het moment dat hij de burgemeester met een cameraploeg voorbij ziet lopen. "Nu heb ik wel een vermoeden", zegt Van Hattum als de burgemeester in zijn woonkamer staat. "Maar tot twee minuten geleden had ik nog geen idee, anders had ik wel iets anders aangedaan." Marcel en zijn vrouw dachten dat ze vandaag naar Breda moesten, want schoonbroer Hans krijgt ook een lintje. "Maar nu is het feestje in Dongen."

"Uw warme, hartelijke inborst wordt enorm gewaardeerd."

Maar voordat het lintje opgespeld wordt en erop geproost kan worden, is het eerst tijd voor een speech waarin alle verdiensten van Van Hattum worden opgesomd. "U bent een groot sportfanaat, maar vooral een clubman en een groot clubbestuurder", zegt de burgemeester. "Er zijn heel wat mensen die u een warmhart toedragen, die uw inzet heel erg op prijs stellen. Uw warme, hartelijke inborst wordt enorm gewaardeerd." En dan klinkt voor tijdens deze lintjesregen: "Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u, Marcel van Hattum, te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau."

"Het voelt bijzonder, echt heel bijzonder."