Melchior (7) nam lied Henny Vrienten op: 'Moeder, wat maak je 'n herrie'

"Een hele chique meneer die altijd colbertjasjes aan had en gaatjesschoenen. En die dan net voor een optreden gympen aan deed en gel in zijn haren smeerde en zo transformeerde in een rocker." Zo herinnert Melchior Rietveldt zich de overleden Henny Vrienten. Als 7-jarige nam Melchior in 1979 het lied 'Moeder, Wat Maak Je 'n Herrie' op, dat geschreven was door Vrienten.

Malini Witlox Geschreven door

"Ik was op die leeftijd al bezig met muziek. Mijn vader komt ook uit de muziekwereld en heeft als gitarist veel liedjes ingespeeld voor Johnny Hoes, die het Telstar-label oprichtte. Telstar had twee studio's in Weert, een kleine en een grote naast elkaar. Ik zong mijn liedjes in de kleine en Vrienten de zijne met de bandleden van Doe Maar in de grote." Vrienten vond de 7-jarige Melchior wel een leuke jongen en hij had een grappig lied voor hem. 'Moeder wat maak je een herrie, zit je soms weer aan de sherry", zo noemt Rietveldt enkele zinnen uit het nummer. Hij zong het in en het werd een bescheiden hit. "Het was mijn eerste single. Je had in die tijd een hoop piratenzenders en die draaiden het veel." De jonge Melchior keek op naar Vrienten. "Er kwamen hier bij de studio toen al veel meisjes langs die fan waren. Ik vond dat prachtig en deed dan de deur open, dacht dat ik ook een popartiest was."

"Hij was een chique jongen die zich transformeerde tot rocker."

Vrienten schreef destijds veel Nederlandse volksmuziek, herinnert hij zich. "Later schaamde de leadzanger van Doe Maar zich daar een beetje voor, toen hij serieuze popmuziek ging maken. Het was één van de eerste bands die hun muziek niet alleen inzong, maar ook zelf alles produceerde. Dat vond ik ontzettend interessant", vertelt Rietveldt, die nu ook producer is. In een documentaire sprak Vrienten later nog over het nummer van Melchior, al had die zelf geen herinnering nodig. "Dit vergeet je je hele leven niet meer. Ik vond hun muziek toen ook al heel bijzonder. Het waren veelzijdige rasartiesten."