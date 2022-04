Henny Vrienten (73) overleden na ziekbed

De Tilburgse muzikant en componist Henny Vrienten is overleden. Vrienten kreeg grote bekendheid als zanger van de Nederpopband Doe Maar. Hij werd 73 jaar oud. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar Vrienten was al langere tijd ziek.

Keerzijde van succes Maar het succes had ook zijn keerzijde. De bandleden klaagden over gebrek aan privacy en in 1984 stopte Doe Maar. Henny Vrienten had op dat moment al zijn eerste solo-album uitgebracht en ging steeds meer filmmuziek schrijven, onder andere voor ‘Abeltje’ en “De Ontdekking van de Hemel’. In 1996 kreeg hij voor zijn filmmuziek een Zilveren Harp.

Ernst Jansz Daar leerde Henny Vrienten de muzikant Ernst Jansz kennen, de latere medeoprichter van Doe Maar. Toen die band een paar jaar na de oprichting een nieuwe basgitarist nodig had, stapte Henny Vrienten in de vrijgekomen plaats. Hij zette de koerswijziging in naar reggae en schreef met nummers als 'Doris Day' en 'Is dit alles' klassiekers in de Nederlandstalige popgeschiedenis.

Maar het was allemaal zonder veel resultaat. Met zijn jonge gezin balanceerde hij op de rand van armoede. Noodgedwongen pakte Henny Vrienten alles aan: hij zat in een feestband en schreef nummers voor andere artiesten, onder wie Boudewijn de Groot, die hem later opnam in zijn begeleidingsband.

Paul Santos Vrienten had er op dat moment in 1980 al heel veel jaren als muzikant op zitten. Hij speelde in verschillende Tilburgse bandjes, componeerde, maakte zelfs een paar elpees en gebruikte pseudoniemen als Paul Santos om meer op te vallen.

Zeg je Doe Maar, dan zeg je Henny Vrienten. De zanger/gitarist en componist dankt zijn doorbraak aan de band die op haar beurt waarschijnlijk niet de populairste Nederpop-band zou zijn geworden zonder Henny Vrienten. Hij kwam er twee jaar na de oprichting bij en eiste meteen dat Doe Maar zich zou beperken tot reggae. “Geen calypso meer of andere stijlen”, liet hij mede-oprichter Ernst Jansz weten. In een interview bekende hij ooit: ”Op zo’n moment ben ik redelijk dwingend.”

Henny Vrienten is waarschijnlijk een van de weinige artiesten uit de popmuziek met een hoogmis achter zijn naam. Het was een wens van hem die in 2008 in vervulling ging. De premiere was in de Sint Janskerk in Utrecht.

Onder de naam ‘Aardige Jongens’ ging hij in datzelfde jaar met vrienden Frank Boeijen en Henk Hofstede op tournee. Meer recent was zijn samenwerking met Boudewijn de Groot en George Kooymans met wie hij in 2016 het trio Vreemde Kostgangers vormde. Dat stopte nadat bij Kooymans de spierziekte ALS was geconstateerd.

Ambitieuze muzikant

Van pensioneren was geen sprake voor de gepassioneerde muzikant die Henny Vrienten was. Na meer dan 20 jaar bracht hij vanaf 2014 weer een paar solo-albums uit en stond hij in de daarop volgende tournee met zijn zoon Xander op het podium. Het woord ambitie paste ook na zijn zeventigste nog goed bij hem, liet hij in een interview weten. Er waren plannen voor een nieuw bandje, maar dat is er niet meer van gekomen.

Vorig jaar zou Vrienten met Doe Maar nog een afscheidstoernee houden, maar die werd afgelast omdat Henny Vrienten ziek was. Waar hij aan leed, is niet bekend gemaakt.

