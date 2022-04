Ondernemers boos over komst asielzoekers Kanaaldijk: ‘Er is geen overleg'

Ondernemers op het Eindhovense bedrijventerrein De Kade zijn boos. Ze voelen zich niet serieus genomen en niet gehoord door de gemeente, nu er asielzoekers komen wonen in de woonunits aan de Kanaaldijk-Zuid.

De ondernemers in de buurt zijn totaal verrast. “Er is geen overleg geweest. We worden pas na afloop op de hoogte gebracht, als het al besloten is. Dat gebeurde eind vorig jaar ook al, toen er een daklozenopvang werd ingericht. We worden gewoon niet serieus genomen”, reageert Bjorn Seerden van de ondernemersvereniging.

Het vertrouwen van de ondernemers in de gemeente is afgenomen. Eerder was er ook al geen inspraak rond de komst van de daklozen. Het stadsbestuur betuigde daarna zelfs spijt. En daar bovenop: de gemeente komt haar beloften niet na, vinden de ondernemers. Seerden: “De gemeente had beloofd dat de woonunits zouden worden weggehaald als de winteropvang in april zou sluiten. Nu horen we dat er asielzoekers komen. Dat was niet de afspraak.”

Het niet nakomen van afspraken is niet het enige dat de ondernemers steekt. Ook zijn er zorgen over de vluchtelingen die vanaf volgende week naar Eindhoven komen. “We snappen de ernst en begrijpen dat mensen moeten worden opgevangen. Maar we zijn wel sceptisch over deze doelgroep. Ter Apel is een aanmeldcentrum, en daar is veel overlast geweest in de omgeving. We vragen ons af hoe dit in Eindhoven wordt voorkomen.”