Ook Eindhoven neemt vluchtelingen over uit Ter Apel, 100 mensen in opvang

De gemeente Eindhoven gaat vanaf 1 mei honderd mensen huisvesten die niet langer kunnen verblijven in het opvangcentrum in Ter Apel, omdat het daar te vol is. De groep wordt tijdelijk ondergebracht in de voormalige winteropvang voor daklozen aan de Kanaaldijk-Zuid. Burgemeester John Jorritsma heeft dit vrijdagmiddag bekend gemaakt. Eerder deze week werden er in Oss al met onmiddellijke ingang tachtig vluchtelingen opgevangen in het voormalige belastingkantoor.

Voor de opvang aan de Kanaaldijk-Zuid wordt gebruik gemaakt van vijf woonunits, die eigendom zijn nu nog van De Meeuw in Oirschot. Ze staan leeg sinds ze als winteropvang niet meer nodig zijn. "Het zijn nette containers die zijn neergezet op de oude milieustraat", zo lichtte wethouder Stijn Steenbakkers toe. In elke unit kunnen twintig mensen worden ondergebracht.

Zoeken naar permanente oplossing

De asielzoekers zullen er enkele maanden verblijven. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gaat hiervoor zorgen. Begin volgende week zal de stroomvoorziening worden hersteld. Ondertussen wordt gewerkt aan een permanente oplossing, elders in de stad. Het zal vijf tot acht maanden duren voordat die oplossing een feit is. Jorritsma sluit niet uit dat het om meer dan één locatie zal gaan.

Zowel omwonenden als ondernemers zijn op de hoogte gebracht van de hernieuwe ingebruikname van de woonunits. Ze hebben begrip getoond voor het besluit van Burgemeester en Wethouders en zullen geregeld van de ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht, zo meldde Jorritsma. Hij erkent dat het bestemmingsplan voor de plek waar de vluchtelingen zullen komen, niet voorziet in een woonbestemming.

'Dit was een kwestie van uren'

"We konden niet wachten, dit was een kwestie van uren. Ik ben deze week gebeld door staatssecretaris Eric van der Burg, die zei: 'John help'. We staan met de spreekwoordelijke rug tegen de muur. Hij zat niet met zijn handen in het haar, maar had geen handen en geen haar, zo maakte hij mij duidelijk. En hij wilde bij voorkeur gemeenten niet aanwijzen. Daarop heb ik het college bij elkaar geroepen en dat stemde unaniem in met de komst van deze groep. Met betrokkenen hebben we wel al eerste afspraken gemaakt over bijvoorbeeld handhaving."

Steenbakkers: "Petje af voor de ondernemers en mensen die er in de buurt wonen. Ze zijn niet blij, maar ze snappen het. Eens te meer een bewijs dat onze stad ook mensen met een groot hart heeft."

In Oss is ook ruimte voor Oekraïeners

Het is al enige tijd niet mogelijk om asielzoekers vanuit het Groningse Ter Apel te laten doorstromen naar een van de 111 azc's in ons land. Die zitten allemaal vol, onder meer omdat ongeveer 13.000 statushouders wachten op een woning.

Om die reden gingen Oss, Nijmegen en Amsterdam eerder deze week al in op een verzoek om vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea onderdak te bieden. Een deel van het voormalige belastingkantoor aan het Raadhuisplein in Oss wordt overigens al gebruikt voor het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne.