Muziekbingo en graffiti in de strijd tegen leegstaande winkels

Student Sem achter zijn ontvangstbalie (Foto: Alice van der Plas) De opening van de nieuwe winkel van ROC Ter Aa in de Helmondse Elzaspassage (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/2 Student Sem achter zijn ontvangstbalie (Foto: Alice van der Plas)

Student Sem is apetrots. Hij is eerstejaars op het ROC Ter Aa én nu al filiaalmanager van een nieuwe winkel in Helmond. In een leegstaand pand middenin en winkelpassage, moeten vooral workshops en cursussen gehouden gaan worden. Zo kan het ROC zichzelf promoten én is er een duistere winkel met gesloten rolluiken minder. In de winkel van Sem moet het gaan bruisen.

Een van de eerste activiteiten: een muziekbingo met twaalf ouderen. “De ouderen moesten liedjes raden en afstrepen”, zegt Sem. “Het is erg leuk dat het in een winkelpassage kan, want hier komen heel veel mensen voorbij.” De taken van Sem: de winkel openen en afsluiten en mensen ontvangen. Dinsdag is de winkel officieel geopend. De winkel van ROC Ter Aa gaat het twee maanden proberen in de winkelpassage. De hoop is dat dit soort initiatieven de leegstand tegen gaat, hoewel dat in Helmond wel meevalt. “Het is tussen de 7 en 9 procent”, zegt Linda Haverkamp van VOLOP Helmond. “Het is echt niet zo dat het hier overloopt van de lege panden.” De stichting VOLOP heeft tot missie leegstaande winkelpanden te vullen. Ooit begon de stichting lokaal in Den Bosch. Inmiddels zit VOLOP in 6 gemeenten en zijn er gesprekken gaande met twee nieuwe gemeenten.

"Flexibele contracten en lage huren om leegstand aan te pakken."

Projectleider Maruja Gutierrez van VOLOP Brabant zegt dat er inmiddels meer dan honderd panden zijn gevuld door VOLOP. “Alle projecten zijn geweldig, maar een speciaal plekje heeft Thuis in Rooij. Een ontmoetingsplek voor ouderen in een voormalig pand van de Rabobank in Sint-Oedenrode, opgezet door twee zussen.” VOLOP werkt eigenlijk als een soort anti-kraakbeweging. Eigenaren van leegstaande panden en creatieve ontwikkelaars op het gebied van maatschappij, kunst en cultuur worden bij elkaar gebracht. Flexibele contracten, zodat als een serieuze ondernemer zich meldt, de eigenaar zijn pand weer kan vullen. Lage huren, zodat het aantrekkelijk is voor een creatieveling om het eens te proberen. Zo gaat binnenkort een graffiti-artiest in Helmond een winkel beginnen in een leegstand pand aan de Kerkstraat.

"Beleving is alles. Wie gaat er anders nog naar de stad?"