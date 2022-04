Gabry wuift als een koningin met haar oranje gipsarm

Een schrale troost voor alle pechvogels: je kunt in het Amphia je gebroken arm of been in oranje gips laten verpakken. Koninklijk oranje welteverstaan. “Leuk voor in de kroeg!” lacht Gabry van Dongen.

De Oosterhoutse pechvogel is voor de zoveelste keer van haar fiets gevallen. De schade? Een gebroken pols. “Ik kreeg al allemaal appjes van vrienden die zeiden dat ik oranje gips moest nemen. Nou bij dezen!” Het resultaat stemt haar tevreden: “Prachtig gipsje is het! Zeker met die oranje kleur Ik heb vanavond eerst een feestje thuis, want m’n zoon is jarig." Jaloers

Haar 19-jarige dochter Sietske is stiekem een heel klein beetje jaloers. “Het is leuk hoor dat gips! Maar op die valpartijen van m’n moeder ben ik dan weer niet jaloers.” Zo’n verstijfde arm met oranje gips heeft ook voordelen merkt Gabry op: “Ik kan nu net zo wuiven als een koningin, kijk maar!”