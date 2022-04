112-nieuws: fietser botst tegen auto • motorrijder aangereden

11.33

Een inbreker is woensdagochtend op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een huis aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg. De 27-jarige Tilburger had verschillende spullen klaargezet om mee te nemen. Toen de agenten aankwamen, zagen ze de inbreker in de tuin van het huis. Toen hij de agenten zag, klom de man over een hek naar de buren, maar hij gaf zich vervolgens toch snel over.