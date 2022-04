Woning in Breda meerdere keren beschoten, schutter op de vlucht

Een woning aan de Boschstraat in Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Er raakte niemand gewond. Dat meldt de politie op Koningsdag.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Er is meerdere keren geschoten op het pand volgens de politie. Rond half vier in de nacht zou iemand uit een auto zijn gestapt en enkele schoten hebben gelost op de woning. Daarna stapte de schutter weer in de wagen en vertrok. Agenten waren na de melding van een schietpartij snel bij de woning maar de dader was toen al verdwenen. De politie doet onderzoek op de plek van de schietpartij en zoekt getuigen die iets gezien hebben.

De schade aan het huis in Breda is woensdagochtend nog goed te zien (foto: Perry Roovers/SQ Vision).