112-nieuws: keet Bavel in vlammen op • coffeeshop Eindhoven moet jaar dicht

20.11

Coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven moet een jaar dicht, omdat de zaak veel te veel hennep in huis had. In februari werd hier 380 kilo hennep werd gevonden. De maximale handelsvoorraad is vijfhonderd gram. Er werd bij de inval ook een grote som contant geld gevonden. Een 41-jarige man uit Best werd opgepakt.