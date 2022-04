Oranje Johan biedt Amalia beeld aan: 'Mooiste Koningsdag van mijn leven'

Voor de 26ste keer vierde Oranjefan Johan Vlemmix de verjaardag van het staatshoofd. In vroeger dagen die van koningin Beatrix, sinds een aantal jaren die van haar zoon en huidige koning Willem-Alexander. Maar de ontmoeting met kroonprinses Amalia in Maastricht staat bij hem sinds woensdag met stip op nummer 1. "Het is de mooiste Koningsdag van mijn leven."

Al om vijf uur dinsdagnacht stond Johan Vlemmix langs de route die de koninklijke familie tijdens deze Koningsdag aflegt door Maastricht. De Eindhovense Oranjefan pur sang wilde een toplocatie hebben om het metershoge beeld van Amalia dat hij heeft laten maken aan te bieden aan de kroonprinses. "Toen ik hier aankwam, stond hier nog niemand", vertelde Johan woensdagochtend lachend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Het was toen nog heel koud, maar ik wilde hier per se een heel mooie plek hebben. Ik kon niet riskeren dat iemand anders hier zou staan."

"Honderden mensen gingen met het Amaliabeeld op de foto!"

Dinsdag was Vlemmix ook al heel de dag in Maastricht met de 3D-geprinte sculptuur die hij Amalia zou aanbieden. "Honderden mensen gingen met het beeld op de foto. Ik heb allemaal positieve reacties gehad, dat het beeld er zo mooi uitziet! Ik hoop maar dat Amalia ook zo zal reageren, want daar gaat het natuurlijk om. En dat de koning er ook blij van wordt", kijkt hij in de ochtend nog vooruit Grote vraag is waarom hij de 18-jarige kroonprinses zo'n metershoog beeld cadeau wil doen. "Waarom niet?!", kaatste Johan de vraag op de radio terug. "Ze lag onder vuur, ze heeft haar toelage al ingeleverd... Zij blijft zo sterk! Ik wilde haar een cadeau geven dat niemand hier aan de route zou geven. Nou, ik heb het idee dar er niemand anders met een standbeeld aan de route staat!"

"We hebben heel speciale koninklijke bonbons ontworpen."

Als het dan eindelijk zover is, krijgt Amalia een klein beeldje om mee naar huis te nemen. "Ze mag zelf kiezen waar ze het grote beeld wil hebben staan. Dan gaan wij het daar naartoe brengen." Niet alleen Amalia kreeg een presentje van Johan. Alle prinsessen, Koning en Koningin werden getrakteerd. "We hebben een speciaal cadeau voor Máxima en we hebben heel speciale koninklijke bonbons ontworpen. Er lag hier een hele lading cadeaus voor ze klaar." LEES OOK: Levensgrote 3D-Amalia rolt uit de printer: kadootje voor de kroonprinses