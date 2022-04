Volop genieten bij 538 Koningsdag: 'Heerlijk weer met iedereen op elkaar'

Het bier vloeit rijkelijk tijdens 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. De hele dag staan veertigduizend in oranje geklede feestvierders uitbundig te dansen en te zingen op livemuziek van onder anderen PartyfrieX, Flemming, Nielson en Snollebollekes. "Het mag eindelijk weer hè, dus we zijn heel blij!"

Om twaalf uur opende het grote 538 Koningsdag-feest op het Chasséveld en niet veel later was het stampvol. Nu het na twee jaar ein-de-lijk weer mag, nemen de feestvierders het er dan ook van. Want hoe ze de verjaardag van Willem-Alexander deze zonnige woensdag vieren? Daar is iedereen het roerend over eens: "Met veel bier natuurlijk!" "Ik heb hier heel lang naartoe geleefd, het was weer tijd voor een feest. Het is mooi weer, er is bier. Alles is goed", zegt een van de feestvierders. Daar sluit een dansende vrouw zich bij aan: "Het is fantastisch, weer met iedereen op elkaar."

Foto: Noël van Hooft.

Tientallen bekende artiesten treden woensdag op, maar daar lijkt het veel feestvierders niet eens om te gaan. "Ik kom voor de gezelligheid, voor het publiek", zegt een bezoekster Dat geldt ook voor twee andere vrouwen: "De artiesten maken ons allemaal niet uit, als het maar gezellig is." Een van de feestvierders zegt wel een duidelijke voorkeur te hebben. "Ik kom voor Snollebollekes, lekker van links naar rechts!" Tom Wilborts en Bart Coppens, beter bekend als feestduo PartyfrieX, behoren woensdag ook tot de line-up. Dit was de eerste keer dat ze bij 538 Koningsdag optraden. "Dit is wel het grootste waar we ooit hebben mogen staan, echt niet normaal. Zover als je kunt kijken, ik heb het einde niet kunnen zien", vertelt Bart na hun optreden.

