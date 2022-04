Airfryer werpen in Hoeven: 'Hoe kapotter hoe beter'

Kapotte airfryers die slechts dankzij wat ducttape nog aan elkaar hangen: in Hoeven pakken de inwoners Koningsdag dit jaar heel anders aan. Geen vrijmarkt, groot feest of optocht in het dorp. De inwoners komen samen voor het Hoevense kampioenschap airfryer werpen. "Zo te zien wil niemand een airfryer in huis", glundert organisator Ewald Koning.

Ewald Konings uit Hoeven heeft zo'n hekel aan airfryers, dat hij een simpele oplossing bedacht: airfryer werpen. De activiteit is geïnspireerd op het NK airfryer werpen van vorig jaar in Mierlo. "Ik dacht: dat moeten we hier ook hebben", vertelt hij aan het Brabants Buske. "Geen gekkigheid met die airfryers. We moeten gewoon weer een frietpan in de keuken hebben, want een frikandel moet uit de frietpan komen."

Het spel is simpel: deelnemers nemen een airfryer mee en proberen die vanaf een afstand van vier meter in een kliko, versierd met de Nederlandse vlag, te gooien. Gooi je mis, dan ben je af. "Wie als laatste overblijft, krijgt een nieuwe frietpan. Dan kan er weer lekker in het vet worden gefrituurd, zoals het hoort", vertelt Ewald. Het hele dorp komt 's middags bijeen om te kijken naar het kampioenschap. "Zo te zien wil niemand een airfryer in huis", vertelt Ewald trots. Want alle airfryers die richting de kliko worden gegooid, sneuvelen binnen de kortste keren. Het doel van het spel is voor Ewald dan ook glashelder: "Hoe kapotter, hoe beter". Ook voor de deelnemers gaat het vooral om het vernielen van de airfryers. "Ik wil die frietpan!" Maar wat hebben ze dan voor tactiek? "Een bietje bier drinken", zegt een deelnemer. Het lijkt te werken, want na een mooie worp zit zijn airfryer in de kliko. "Gewoon hard en lomp denk ik", zegt een andere deelnemer voordat hij tevergeefs een poging waagt.

"Ik heb hier jaren voor kunnen trainen."