112-nieuws: auto A50 slaat over kop • illegale taxichauffeurs aangehouden

02.08

Een auto met daarin Koningsdagvierders is woensdagnacht over de kop geslagen op de A50 van Son en Breugel richting Veghel. Het ongeluk gebeurde rond een uur, bij Sint-Oedenrode. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Voor zover bekend was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Of iemand naar een ziekenhuis moest worden gebracht, is de 112-correspondent niet bekend.