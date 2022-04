Shishalounge in Breda meerdere keren beschoten, schutter op de vlucht

Een shishalounge Zenza aan de Boschstraat in Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Er raakte niemand gewond. Dat meldt de politie op Koningsdag.

Er is meerdere keren geschoten op het pand volgens de politie. Rond halfvier in de nacht zou iemand uit een auto zijn gestapt en enkele schoten hebben gelost op de shishalounge, waarnaast een restaurant gevestigd is. Daarna stapte de schutter weer in de auto en vertrok.

Agenten waren na de melding van een schietpartij snel bij de shishalounge maar de dader was toen al verdwenen. De politie doet onderzoek op de plek van de schietpartij en zoekt getuigen die iets gezien hebben.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een shishalounge in Brabant beschoten wordt. Eind december was het ook al raak bij shishalounge Club Number One in Eindhoven. Daar werd ook een verdacht pakketje gevonden.

In februari werd in Breda een shishalounge aan de Dijklaan door de gemeente gesloten nadat daar negentien vuurwapens werden gevonden. In een busje dat voor die shishalounge was weggereden, werd 350 kilo cocaïne ontdekt.

LEES OOK:

Breda sluit shishalounge na megavondst cocaïne en wapens

'Verdacht pakketje' bij shishalounge was een explosief