112-nieuws: Tilburger bedreigt zijn buren • auto belandt bovenop paaltjes

12.16

Een agent is woensdagavond bij de keel gegrepen door een 52-jarige Bredanaar. Een andere agent werd bijna in het gezicht geslagen. De agenten waren naar de Haven in Breda gegaan na een melding van een opstootje. De 52-jarige Bredanaar daarbij betrokken. Toen de agenten hem wilden aanhouden, ging de man door het lint. Meerdere agenten werden ingezet om de man onder controle te krijgen. Hij is naar een cellencomplex gebracht.

Later op de avond was het opnieuw raak. Toen gaf een 21-jarige man uit Bavel in het centrum van Breda een boa een kopstoot. Toen agenten hem wilden aanhouden, weigerde de man de politieauto in te stappen en gaf hij ook een agent een kopstoot. Ook hij is vastgezet.

