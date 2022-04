Dankzij 35 helden plak je niet meer vast aan straten: tonnen zooi opgeruimd

Tussen de vijfenzestig en tachtig ton afval hebben schoonmakers van Ergon in Eindhoven de afgelopen nacht opgeruimd, na de zeer druk bezochte Koningsdagfeesten. Sommige schoonmakers zijn al meer dan twaalf uur bezig om de stad weer spik en span te maken. Donderdagmorgen is de meeste troep al opgeruimd.

De schoonmaak was na het uitbundige feest bepaald geen overbodige luxe. "Als je over uitgaansstraat Stratumseind liep, dan bleef je vastplakken met je voeten door alle rotzooi en bier op straat", zegt Jos Walravens van Ergon. Hij schat dat er tussen de vijfenzestig en tachtig ton afval is opgeruimd. Daarmee is de afvalberg vergelijkbaar met 2019, voor de coronatijd.

Hele nacht doorgewerkt

De schoonmaakploeg van Ergon, bestaande uit 35 mensen, heeft de hele nacht doorgewerkt. Om zes uur 's avonds op Koningsdag begonnen ze al met het opruimen van de rommelmarkten. Daarna kwamen de andere plekken aan de beurt waar gefeest is. Als laatste kwam uitgaansstraat Stratumseind donderdagmorgen om half vijf aan de beurt, nadat ook daar het feest voorbij was.