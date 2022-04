Ook dit kan eindelijk weer: meimaand Mariamaand met duizenden pelgrims

Voor veel mensen zal het een heerlijk gevoel zijn, zoveel dingen die na corona voor het eerst wél weer kunnen. Ook meimaand Mariamaand wordt weer als vanouds gevierd, tot grote vreugde van Ruud Dirriwachter van de Broederschap Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Met veel ceremonieel zal Maria zaterdagavond uit haar kapel worden gehaald, om verderop in de basiliek haar 'meimaand troon' te bestijgen, vertelt hij. "Daar zijn we heel blij mee, we mogen weer, het kan weer."

Rob Bartol Geschreven door

"De opening, de sluiting, de ceremonies, het voelt echt als heel lang geleden", vertelt Ruud Dirriwachter. "Bij de voorbereidingen kwam dan ook regelmatig de vraag: hoe deden we dat ook alweer. Maar we zijn er klaar voor om zaterdagavond de meimaand te openen. We verwachten dat tienduizenden pelgrims buiten de missen om weer een bezoek komen brengen aan de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch."

"Het is nu mogelijk om rond het beeld van Maria heen te lopen."

Maria draagt haar nieuwe mantel, die begin dit jaar gemaakt werd. Daarom wordt er gekozen voor een andere opstelling: "Het is nu mogelijk om rond het beeld van Maria heen te lopen. Op die manier kan de nieuwe mantel echt van alle kanten worden bekeken. Ook de bakken waar kaarsjes gebrand kunnen worden, staan nu om Maria heen." De nieuwe mantel van Maria, waarop onder meer bloeiend fluitekruid te zien is, werd speciaal ontworpen als herinnering aan de coronaperiode. "Om die hoopgevende en troostende uitstraling van Maria te onderstrepen heeft Margriet Luyten in opdracht van De Broederschap een nieuwe mantel voor Maria gemaakt", vertelt de Proost van De Broederschap. "Onder haar mantel kun je immers schuilen."

"Op zondag 8 mei wordt Maria naar buiten gedragen."

Voor het eerst sinds de coronapandemie zal de middeleeuwse bidtocht door de straten van Den Bosch ook weer doorgaan. "Dat wil zeggen: als het weer het toelaat", aldus de Proost. Op zondag 8 mei, na de mis van 12 uur, wordt Maria naar buiten gedragen om te beginnen aan die eeuwenoude tocht. De Broederschap heeft in de straten waar Maria tijdens de bidtocht doorkomt inmiddels geflyerd. "Dat hebben we gedaan om bewoners te enthousiasmeren om ook de blauw-witte vlag fier uit te steken, het symbool van de meimaand Mariamaand."

"De mantel van Hoop en Troost."