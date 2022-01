Maria biedt troost tijdens coronacrisis en krijgt daarom een nieuwe mantel

1/1 Fluitenkruid is inspiratie voor nieuwe mantel van Mariabeeld in de Bossche Sint-Jan

Het Mariabeeld in de Sint Jan in Den Bosch heeft een nieuwe mantel. Margriet Luyten ontwierp hem en kreeg de opdracht mee: er moet een coronalink zijn. En dus draagt de heilige maagd, zeker in coronatijd een bron van troost, nu een blauwe mantel met fluitenkruid. Een plant, een vroege bloeier, die Luyten veelvuldig tegenkwam tijdens haar vele wandelingen in coronatijd.

Hij voegt daaraan toe: "Om haar rol in deze periode te gedenken, is er een nieuwe mantel voor haar gemaakt: de Mantel van Hoop en Troost."

Juist in de coronatijd werd, meer dan anders, troost gezocht in de Mariakapel in de Sint Jan. Veel was er dicht, maar de kapel was de hele crisis open. Terwijl hij de kapel binnen gaat, vertelt plebaan Vincent Blom: "Duizenden mensen staken hier de afgelopen jaren een kaarsje aan om hun zorgen en problemen te delen en om hun dankbaarheid te tonen. Net zoals Maria in vroeger tijden tijdens de pestepidemie werd aangeroepen, was ze in coronatijd voor velen hét symbool van troost, bescherming en hoop."

.Luyten: "We mochten tijdens de lockdown alleen wandelen en dan zag ik vaak fluitenkruid staan", zegt Margriet. "Het wordt ook wel Hollands kant genoemd en ik vind het prachtig." De stof voor de nieuwe mantel werd door Margriet ontwikkeld en geweven in het TextielLab in Tilburg.

Op de mantel is ook een Latijnse tekst uit het 'Wees gegroet Maria" te lezen, maar die staat in spiegelbeeld. "De tekst is alleen aan de binnenkant leesbaar.

"De nieuwe mantel is klaar, maar ligt nu nog in een kluis", vertelt de Plebaan. Het nieuwe ontwerp wordt onthuld op 2 maart in Het Noordbrabants Museum. De mantel is dan onderdeel van de tentoonstelling 'Extreme zorg', over de eerste coronagolf door de ogen een arts.

Op 30 april, bij de opening van de Maria meimaand, wordt de mantel dan voor het eerst in de Sint Jan om de schouders van de Zoete Lieve Vrouw gehangen. Tijdens de meimaand van 2022 zal zij de Mantel van Hoop en Troost dragen. Dat is éénmalig want vanaf 2023 draagt Maria de nieuwe mantel elk jaar tijdens de vastenperiode.