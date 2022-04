Dode man gevonden in appartement in Roosendaal, misdrijf niet uitgesloten

Er is een dode man gevonden in een woning in Roosendaal. Rond kwart voor drie donderdagmiddag werd het lichaam ontdekt. De politie sluit niet uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het lichaam van de man werd gevonden in een appartement aan de Burgemeester Freijterslaan. De omgeving is afgezet met politielinten en er staan politiewagens voor de deur. De politie onderzoekt wie de man is en waaraan hij is overleden. Daarvoor komt een speciale 'PD-unit' naar de burgemeester Freijterslaan. Dat is een trailer die dienst doet als mobiel kantoor, waarin verschillende afdelingen van de politie op een plek kunnen samenwerken. Een woordvoerder kon nog niets zeggen over de omstandigheden waaronder de man is gevonden of wie er de hulpdiensten heeft gebeld. Meer informatie ontbreekt nog.

Forensisch medewerkers doen onderzoek bij de woning in Roosendaal. Foto: Christian Traets/SQ Vision.

