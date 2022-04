Van Gerwen snel klaar in twaalfde speelronde Premier League

Nog nooit verloor Michael van Gerwen een wedstrijd in Dublin, de plek waar de twaalfde speelronde van de Premier League op het programma stond. Maar donderdagavond kwam er een einde aan die bijzondere reeks. In de eerste ronde tegen James Wade verloor de Vlijmenaar.

Daarna nam Wade het hef in handen en liep hij uit naar een 4-1 voorsprong. De wedstrijd leek snel beslist maar Van Gerwen toonde veerkracht en kwam terug tot 4-4 met onder andere een 130 finish in de achtste leg.

De wedstrijd tegen James Wade was van een hoog niveau. Beide darters gooiden een hoog gemiddelde en gaven de 8000 dartfans in de zaal een show. Van Gerwen gaf in de tweede leg het startsein voor een prachtige wedstrijd darten met een 129 finish.

Gemiste matchdarts

De Brabantse darter kreeg vervolgens één pijl om Wade te breken maar miste dubbel vier waardoor de Engelsman weer terug op voorsprong kwam. In de tiende leg overleefde Van Gerwen al een matchdart. Daar kwamen er nog één bij in de allesbeslissende elfde leg. Nadat de Vlijmenaar zelf ook twee matchdarts miste was de uiteindelijk vijfde matchdart van Wade wel raak.

Door het verlies pakt Van Gerwen geen punten in de twaalfde speelronde. Vorige week verloor de Vlijmenaar zijn koppositie aan Clayton. Alleen als Wade of Peter Wright donderdagavond de speelronde winnen komt de tweede plek in de stand in gevaar.

