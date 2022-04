Mannen op verlaten terrein leiden agenten naar hennepkwekerij

Twee mannen die opvielen door verdacht gedrag op een verder verlaten terrein in Oisterwijk, hebben de politie geleid naar een hennepkwekerij en spullen die voor een hennepkwekerij gebruikt kunnen worden. Beide mannen zijn opgepakt.

Een getuige zag de twee mannen lopen op het complex waar vroeger recreatiecentrum Piet Plezier zat, aan de Vennenlaan in Oisterwijk. De politie werd daarop getipt. Op het terrein staat een aantal gebouwen die op de lijst staan om gesloopt te worden.

Verstopt op het dak

De melding was voor de politie voldoende aanleiding om het terrein uit te kammen. Verschillende wagens kwamen naar de Vennenlaan. Eén verdachte kon al snel worden aangehouden. De andere verdachte had zich op het dak van een van de gebouwen verstopt. Hij werd door de politiehelikopter gespot en is ook opgepakt.

Bij het verdere onderzoek op het terrein werden spullen gevonden die gebruikt kunnen worden voor een hennepkwekerij. Ook werd een kwekerij in werking gevonden. Daar werden vermoedelijk stekjes overgepot: er stonden 50 tot 75 stekjes klaar.

Het is niet duidelijk of de twee mannen die zijn aangehouden ook iets te maken hebben met de hennepkwekerij.